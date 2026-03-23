گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه با همتایان آذربایجانی و ترکمنستانی
به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس‌های تلفنی جداگانه با جیحون بایراموف و رشید مردوف، وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای در پی تداوم تجاوزات آمریکایی–صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن، گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

سیدعباس عراقچی در این تماس‌ها، ضمن تشریح ابعاد و آثار حملات اخیر امریکایی- اسراییلی به استان‌های همجوار دریای خزر، نسبت به تبعات امنیتی و زیست‌محیطی این حملات بر دریای خزر و  مناطق پیرامونی هشدار داد.

عراقچی با اشاره به مخاطراتی که متوجه دریای خزر و کشورهای ساحلی آن است، بر ضرورت موضع‌گیری مسئولانه، محکومیت این حملات و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با پیامدهای آن تأکید کرد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
