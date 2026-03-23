گفتوگوی تلفنی وزیر امور خارجه با همتایان آذربایجانی و ترکمنستانی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماسهای تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، درباره آخرین تحولات منطقهای در پی تداوم تجاوزات آمریکایی–صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن، گفتوگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماسهای تلفنی جداگانه با جیحون بایراموف و رشید مردوف، وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، درباره آخرین تحولات منطقهای در پی تداوم تجاوزات آمریکایی–صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن، گفتوگو و تبادل نظر کرد.
سیدعباس عراقچی در این تماسها، ضمن تشریح ابعاد و آثار حملات اخیر امریکایی- اسراییلی به استانهای همجوار دریای خزر، نسبت به تبعات امنیتی و زیستمحیطی این حملات بر دریای خزر و مناطق پیرامونی هشدار داد.
عراقچی با اشاره به مخاطراتی که متوجه دریای خزر و کشورهای ساحلی آن است، بر ضرورت موضعگیری مسئولانه، محکومیت این حملات و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با پیامدهای آن تأکید کرد.