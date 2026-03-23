به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان لیندسی گراهام مبنی بر اینکه سال ۲۰۲۶ می‌تواند فرصتی برای حل یک منازعه ۲۰۰۰ ساله باشد، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

مگر نگفته بودید که دلیل حمله به ایران، دفع «تهدید قریب‌الوقوع» بوده است؟! یا اینکه چنین «خطر قریب‌الوقوعی» از ۲۰۰۰ سال پیش علیه آمریکایی که در سال ۱۷۷۶ تاسیس شده استمرار داشته است؟!

