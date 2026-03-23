به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعاهای ترامپ درباره حمله به زیرساخت‌های ایران ‌و مهلت ۵ ‌روزه، نوشت:

«آقای ترامپ! شما جنگ را شروع کردی اما کلید پایان جنگ در دست ایرانیان است. آمریکا دیگر به دوران ابرقدرتی پوشالی خود باز نخواهد گشت. ‌پیام امروز شما از موضع قدرت نیست؛ بلکه نشانگر اقتدار و دست برتر ملت ایران است. ‌در آینده نزدیک خواهیم دید آیا این نیز نیرنگ جدیدی خواهد بود؟!»