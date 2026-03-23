حاجی‌بابایی خطاب به ترامپ:

کلید پایان جنگ در دست ایرانیان است

نایب رئیس مجلس خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ‌شما جنگ را شروع کردی اما کلید پایان جنگ در دست ایرانیان است. آمریکا دیگر به دوران ابرقدرتی پوشالی خود باز نخواهد گشت.

 

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعاهای ترامپ درباره حمله به زیرساخت‌های ایران ‌و مهلت ۵ ‌روزه، نوشت:

«آقای ترامپ!

شما جنگ را شروع کردی اما کلید پایان جنگ در دست ایرانیان است. آمریکا دیگر به دوران ابرقدرتی پوشالی خود باز نخواهد گشت.

‌پیام امروز شما از موضع قدرت نیست؛ بلکه نشانگر اقتدار و دست برتر ملت ایران است.

‌در آینده نزدیک خواهیم دید آیا این نیز نیرنگ جدیدی خواهد بود؟!»

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
