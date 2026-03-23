موج ۷۷ وعده صادق ۴؛ ادامه نبرد با دشمن آمریکایی - صهیونی

موج ۷۷ وعده صادق ۴؛ ادامه نبرد با دشمن آمریکایی - صهیونی
روابط عمومی سپاه از اجرای موج ۷۷ عملیات وعده صادق ۴ خبر داد و تاکید کرد: رفتار متناقض رئیس‌جمهور فریبکار آمریکا برای ما غفلتی از جبهه جنگی و ادامه نبرد با متخاصم بدسگال ایجاد نمی‌کند.

به گزارش ایلنا، موج ۷۷ وعده صادق ۴ با رمز مقدس" یاحیدر کرار" تقدیم به راویان مقاومت" شهید علی محمد نایینی"، "شهید ابوعبیده" و "شهید محمد عفیف" علیه اهداف دشمن صهیونی در شمال، مرکز و جنوب سرزمین‌های اشغالی با سامانه‌های فوق سنگین و نقطه زن خیبر شکن و پهپاد‌های انهدامی و علیه پایگاه‌های ارتش تروریستی و جنایتکار امریکا شامل علی السالم، الخرج و الظَفره با سامانه‌های نقطه زن و سوخت جامد "ذوالفقار" و "پهپاد‌های انهدامی "به فضل الهی با موفقیت کامل انجام شد.

رفتار متناقض رئیس‌جمهور فریبکار آمریکا برای ما غفلتی از جبهه جنگی و ادامه نبرد با متخاصم بدسگال ایجاد نمی‌کند، زیرا عملیات روانی ترامپ نخ نما شده است. ایستادگی و مقاومت قهرمانه ایران عزیز منجر به سراسیمگی و تردید در برنامه و سناریو‌های دشمن متجاوز شده و این مقاومت عزتمندانه به عنوان کلید پیروزی ادامه دارد.

عقب نشینی‌ها دشمن با حضور مردم سلحشور در خیابان و تداوم ضربات میدان انشااله تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.

انا من المجرمین منتقمون

