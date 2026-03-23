موج ۷۷ وعده صادق ۴؛ ادامه نبرد با دشمن آمریکایی - صهیونی

به گزارش ایلنا، موج ۷۷ وعده صادق ۴ با رمز مقدس" یاحیدر کرار" تقدیم به راویان مقاومت" شهید علی محمد نایینی"، "شهید ابوعبیده" و "شهید محمد عفیف" علیه اهداف دشمن صهیونی در شمال، مرکز و جنوب سرزمین‌های اشغالی با سامانه‌های فوق سنگین و نقطه زن خیبر شکن و پهپاد‌های انهدامی و علیه پایگاه‌های ارتش تروریستی و جنایتکار امریکا شامل علی السالم، الخرج و الظَفره با سامانه‌های نقطه زن و سوخت جامد "ذوالفقار" و "پهپاد‌های انهدامی "به فضل الهی با موفقیت کامل انجام شد.