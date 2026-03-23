واکنش قالیباف به ادعای ترامپ:

هیچ مذاکره ای با آمریکا انجام نشده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:هیچ مذاکره‌ای با آمریکا انجام نشده است، فیک نیوزها برای دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است که امریکا و اسرائیل درآن گیر افتاده‌اند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

مردم ما خواهان تنبیه کامل و پشیمان کننده متجاوزان هستند.

همه مسئولین تا رسیدن به این هدف پشت سر رهبر و مردم خود محکم ایستاده اند. هیچ مذاکره ای با آمریکا انجام نشده است. 

فیک نیوزها برای دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است که امریکا و اسرائیل در آن گیر افتاده اند.

