خانه



سیاسی



مجلس ۰۳ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۸:۴۲

واکنش قالیباف به ادعای ترامپ:

هیچ مذاکره ای با آمریکا انجام نشده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:هیچ مذاکره‌ای با آمریکا انجام نشده است، فیک نیوزها برای دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است که امریکا و اسرائیل درآن گیر افتاده‌اند.