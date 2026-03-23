اطلاعیه شماره ۴۰ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
حملات پهپادهای ارتش به پایگاه هوایی تل نوف رژیم صهیونیستی و پایگاههای آمریکا در منطقه
ارتش جمهوری اسلامی ایران در موج دیگری از حملات پهپادی، پایگاه هوایی تل نوف رژیم صهیونیستی و پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف حملات پهپادی قرار داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۴۰ اعلام کرد؛
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز با یگانهای پهپادی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی از نقاط مختلف کشور، پایگاه هوایی تل نوف رژیم صهیونیستی و محل استقرار جنگندههای اف ۳۵ و اف ۱۵ آمریکا در پایگاه هوایی ازرق را با پهپادهای انهدامی هدف حملات خود قرار داد.
پایگاه هوایی تل نوف یکی از حیاتیترین پایگاههای نیروی هوایی رژیم صهیونیستی است که با اسکادرانهای جنگنده و پشتیبانی در عملیات دور برد و تجاوز علیه مردم ایران نقش محوری داشته است.
پایگاه هوایی موفق معروف به ازرق از مهمترین مراکز عملیاتی و پشتیبانی آمریکا و محل استقرار و حملات جنگندههای «اف ۳۵و اف ۱۵» و هواپیماهای جنگ الکترونیک علیه ایران است.
از آغاز تجاوز دشمنان آمریکایی - صهیونیستی، ارتش جمهوری اسلامی ایران در دهها مرحله با پهپادهای انهدامی در انواع مختلف، نقاط مهم و راهبردی سرزمینهای اشغالی و مبدأ حملات و تجاوز از پایگاههای آمریکا مستقر در کشورهای منطقه را آماج حملات خود قرار داده است.