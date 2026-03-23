شناسایی و دستگیری عامل اصلی مرتبط با شبکه جاسوسی صهیونیستی در چهارمحال و بختیاری
یکی از عوامل اصلی و مرتبط با شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی و شبکههای معاند خارج از کشور توسط سازمان اطلاعات سپاه استان چهارمحال و بختیاری شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، یکی از عوامل اصلی و مرتبط با شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی و شبکههای معاند خارج از کشور توسط سازمان اطلاعات سپاه استان چهارمحال و بختیاری شناسایی و دستگیر شد.
عنصر دستگیر شده از لیدرهای اغتشاشات ۱۴۰۱ بوده که در ادامه اقدام به ارتباطگیری با عوامل رژیم صهیونیستی و سازمان جاسوسی موساد نموده است.
وی در راستای شناسایی و ارسال موقعیت برخی از اماکن نظامی و حساس فعال بود و حسب ماموریتهای دریافتی در زمینه مدیریت و سازماندهی اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ نیز فعالیت داشته است.
در همین راستا چند نفر از مرتبطین نیز بازداشت شده که جزییات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.
سازمان اطلاعات سپاه ضمن تشکر از مشارکت مردم فهیم استان در تامین امنیت از همه آحاد جامعه درخواست نمود در راستای ایجاد امنیت پایدار و خنثیسازی توطئه دشمنان هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی ۱۱۴ به این سازمان اطلاعرسانی نمایند.