به گزارش ایلنا، سید محمد مرندی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

هر هفته، زمانی که بازارها باز می‌شوند، ترامپ از این دست اظهارات بیان می‌کند تا قیمت نفت را پایین بیاورد. حتی ضرب‌الاجل پنج‌ روزه او نیز با زمان بسته‌شدن بازار انرژی مطابقت دارد. اما در واقعیت، نه مذاکره‌ای در جریان است و نه ترامپ توانایی بازگشایی تنگه هرمز را دارد. تهدید قاطع ایران بار دیگر ترامپ را مجبور به عقب‌نشینی کرده است.

