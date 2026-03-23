هیچ گفتگویی بین تهران و واشنگتن وجود ندارد

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه اعلام کرد: اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در چارچوب تلاش‌ها برای کاهش قیمت انرژی و کسب زمان برای اجرای طرح‌های نظامی اوست.

ابتکاراتی از سوی کشور‌های منطقه برای کاهش تنش وجود دارد و پاسخ ما به همه آنها واضح است: ما طرفی نیستیم که این جنگ را آغاز کرده است و همه این درخواست‌ها باید به واشنگتن ارجاع داده شود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور تروریست آمریکا در پیامی در فضای مجازی ضمن عقب‌نشینی از تهدیدات ضرب‌الاجل اعلام شده خود در خصوص حمله به تاسیسات انرژی ایران مدعی شد که مذاکراتی را طی دو روز گذشته با ایرانی‌ها داشته است که خوب و ثمربخش است.

وی مذاکرات ادعایی را عمیق و مفصل و سازنده خواند و گفت که این مذاکرات طی این هفته ادامه خواهد داشت.