شهید سپهبد موسوی در زمان عمر پربرکتش برای کشور مایه افتخار بود

به گزارش ایلنا،آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی ، با حضور در منزل شهید والامقام موسوی ضمن عرض تبریک و تسلیت به پدر، برادر و فرزندان و خانواده ایشان، گفت: ان شاء الله خداوند آن شهید گرانقدر را در اعلاء علیین در کنار انبیاء الهی قرار دهد، خدا به شما طول عمر بدهد که چنین سرمایه‌ ارزشمندی برای خود تربیت کردید.

وی افزود: به نظر بنده این شهیدانی که در همان‌روز اول جنگ درکنار مقام معظم رهبری به شهادت رسیدند، گرچه همه شهداء نور چشم ما و مایه افتخار هستند اما این افراد ویژگی خاصی داشتند و از مقام خاص و بالاتری برخوردار می باشند.

فاضل لنکرانی گفت: این شهید بزرگوار در زمان حیات پرافتخارش برای ما مایه افتخار بود. وقتی به دستور رهبر شهیدمان امیر موسوی از شهر قم به مسئولیت بزرگ فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی منصوب شد برای همه ما قمی ها افتخار انگیز بود و حالا با چنین شهادتی این افتخار چند برابر شد.

وی اظهار داشت: اکنون تمام دنیا نظاره گر است که شهدای جنگ رمضان یک حیات جدید به انقلاب بخشیدند، لذا حق بیشتری بر انقلاب پیدا کرده اند، خون همه شهدای گذشته را اینها زنده کردند.

وی گفت: تربیت اینها خاص بوده، لقمه‌ای که خوردند خاص بوده و پدر و مادر و طبعا خانواده اینها ویژه هستند.گرچه در این واقعه رهبری عزیز از دست ما رفت ولی ریشه انقلاب به برکت خون این شهدا هزاران برابر محکم‌تر شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: یعنی طبق همین فرمایشی که خود رهبر شهید ما فرمودند که من می‌خواهم حسینی عمل کنم، عمل کردند و تا قیامت اسم و یادشان را زنده نگه داشته و برای همه افتخار و الگو گردیدند.باید ببینیم این عزیزان با خدای خودشان چطور ارتباط داشتند که خداوند اینها را این چنین با عزت پذیرفت.

وی گفت: هرچند آثار شهادت ایشان فوق تصور ماست، اما قطعا دوره‌ مسئولیت آن شهید گرانقدر در ارتش، سپاه و نیروهای مسلح الگویی برای آینده خواهد شد. لذا همت کنید آثار علمی و شیوه مدیریت دوره ایشان جمع‌آوری شود.

خانواده شهید موسوی نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور آیت الله فاضل، به بیان خاطراتی از این شهید والا مقام پرداختند از جمله آنکه پدر شهید موسوی بیان کرد: خطبه عقد آن شهید عالی‌مقام توسط پدر شما مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی جاری شده است.

در پایان این دیدار یک جلد کلام الله مجید از سوی آیت‌الله فاضل لنکرانی به خانواده ایشان اهدا شد.

همچنین‌ آیت‌الله فاضل لنکرانی در دفتر یادبود آن شهید سعید یادداشتی به شرح ذیل نوشت: توفیق حاصل شد که در دوم فرودین ۱۴۰۵ در منزل شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رضوان الله علیه حضور یافتم و با والد بزرگوار و محترم و اخوان و فرزندان ایشان دیدار نمودم.

خوشا به سعادت این خاندان که چنین شهیدی تقدیم اسلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نمودند. شهیدی که با خون خود حیات مجدد به انقلاب بخشید و ریشه انقلاب را صدها برابر محکم‌تر نمود. ملت شهیدپرور ایران، مسئولین، روحانیت خصوصا مردم عزیز و انقلابی قم هیچگاه خدمات این مرد بزرگ را فراموش نخواهند کرد.

