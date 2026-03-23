روابط عمومی سپاه:
موج ۷۶ عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد
روابط عمومی سپاه اعلام کرد: زیرساختهای ارتش صهیونیستی هدف پهپادها و موشکهای قدرتمند سوخت مایع «قیام» و سوخت جامد «ذوالفقار» در موج ۷۶ قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: صبح امروز جبهه جدید تهاجمی در «موج هفتاد و ششم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز یا «اباعبدالله الحسین علیه السلام» علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی گشوده شد.
در ادامه فرسایش زیرساختهای نظامی دشمنان متخاصم، پایگاههای آمریکایی الظفره، ویکتوریا، ناوگان پنجم دریایی و ملک سلطان با پهپادها و موشکهای قدرتمند سوخت مایع «قیام» و سوخت جامد «ذوالفقار» مورد هدف مؤثر فرار گرفتند.
زیرساختهای ارتش صهیونیستی در اشکلون، تل آویو، حیفا، شهرک گوشدان و عسقلان در جنوب اراضی اشغالی فلسطین با موشکهای سنگین، سوخت جامد و هدایتپذیر تا لحظه اصابت «خیبرشکن» و سوخت مایع «قیام»، مورد هدف قدرتمند قرار گرفتند.
شلیک پایدار موشکها و پهپادهای ایرانی، عبور از سامانههای پدافند فوق پیشرفته دشمن و اصابت موثر و گسترده به اهداف راهبردی، ادعاها و توهمات مقامات جنگ افروز آمریکایی و صهیونیستی نسبت به نابودی توان موشکی و دریایی ج. ا ایران را باطل ساخته است.
عملیات در این موج با قدرت ادامه دارد و دستاوردهای آن به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.