گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص تحولات منطقه‌ و تبعات جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر امنیت منطقه و جهان، گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جنایات ارتکابی متجاوزان علیه مردم ایران، به‌ویژه حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی، بر عزم ایران برای دفاع قاطعانه از حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران تاکید و تصریح کرد: اقدام ایران در هدف قراردادن پایگاه‌های نظامی و امکانات متجاوزان در کشورهای منطقه، در راستای حق ذاتی دفاع از خود است و ما متاسفیم که قلمروی کشورهای اسلامی منطقه برای حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.

عراقچی با اشاره به پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر امنیت و ثبات منطقه و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز، تصریح کرد: ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و کشورهای منطقه و جهان باید بانیان این وضعیت را به‌خاطر جنایاتشان مواخذه و پاسخگو کنند.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به پیامدهای تداوم جنگ در منطقه و تشریح رایزنی‌های اخیر خود با مقامات کشورهای منطقه، بر ضرورت تلاش برای کاهش تنش و تقویت مناسبات میان ایران و کشورهای منطقه تاکید کرد.

