حمله پهپادی به تجزیه طلبان در اربیل عراق اجرا شد

سپاه در اطلاعیه خود تاکید کرد: به هیچ وجه دشمنان در هیچ کجا در امان نخواهند بود و مطمئنا پیدایشان میکنیم و سرانجامشان را قبلا اعلام کرده ایم.

ساعاتی پیش موج هفتاد و پنجم عملیات وعده‌صادق۴ با رمز «یا فاطمة الزهرا سلام الله علیها» علیه اهداف صهیونیستی و آمریکایی اجرا شد. در این موج، براساس شناسایی انجام‌شده توسط یگان‌های اطلاعات عملیات، مکان‌های استقرار جدید نظامیان و اختفای ارتشیان صهیونیستی در نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی، هدف قرار گرفتند.