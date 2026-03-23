سپاه:
حمله پهپادی به تجزیه طلبان در اربیل عراق اجرا شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله گسترده یگان پهپادی نیروی زمینی به تجزیه طلبان در اربیل عراق خبر داد.
به گزارش ایلنا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۵ در اطلاعیه ای اعلام کرد: در ادامه موج ۷۵ یگان پهپادی نیروی زمینی سپاه به مواضع و تجمعات تجزیه طلبان در اربیل عراق حمله گسترده ای انجام داده اند.
سپاه در اطلاعیه خود تاکید کرد: به هیچ وجه دشمنان در هیچ کجا در امان نخواهند بود و مطمئنا پیدایشان میکنیم و سرانجامشان را قبلا اعلام کرده ایم.
ساعاتی پیش موج هفتاد و پنجم عملیات وعدهصادق۴ با رمز «یا فاطمة الزهرا سلام الله علیها» علیه اهداف صهیونیستی و آمریکایی اجرا شد. در این موج، براساس شناسایی انجامشده توسط یگانهای اطلاعات عملیات، مکانهای استقرار جدید نظامیان و اختفای ارتشیان صهیونیستی در نقاط مختلف سرزمینهای اشغالی، هدف قرار گرفتند.