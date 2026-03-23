معاون اول قوه قضاییه:

با افرادی که با دشمن همکاری می‌کنند برخورد قاطع و شدید خواهد شد

معاون اول قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی با افراد که نفوذی، مزدور و وطن فروش هستند و در این شرایط با دشمن همکاری و همراهی می‌کنند، سخت برخورد خواهیم کرد و این افراد مشمول هیچ ارفاقی قانونی نمی‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: از فرماندهان نظامی، انتظامی و بسیج عمومی تشکر می‌کنم که موجب یاس و ناامیدی و حیرت دشمن شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید براینکه ملت و کشور اسلامی ایران پیروز می‌شوند، گفت: در دستگاه قضایی با افراد که نفوذی، مزدور و وطن فروش هستند و در این شرایط با دشمن همکاری و همراهی می‌کنند، سخت برخورد خواهیم کرد و این افراد مشمول هیچ ارفاقی قانونی نمی‌شوند.

 خلیلی بیان کرد: پرونده عوامل تروریستی دشمن و اغتشاشگران دی ماه نیز رسیدگی شده است. برخی از پرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی شده و در حال اجرا هستند و طی روزهای گذشته هم چند مورد اجرا شد که در این خصوص نیز اطلاع رسانی می‌شود. هیچ ارفاقی مشمول محکومان این پرونده‌ها نمی‌شود.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: امروز برخی از مزدوران با دشمنان همکاری می‌کنند و این همکاری منجر به شهادت کودکان، زنان و ملت شریف ایران می‌شود، دستگاه قضایی در این خصوص کوتاه نخواهد آمد، در اولین گام مراجع امنیتی این افراد را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی می‌کند و پس از رسیدگی سریع به پرونده‌ها، احکام قاطع و شدیدی برای آنها صادر خواهد شد.

 خلیلی گفت: همچنین افرادی که با دروغ‌پراکنی و اخبار جعلی موجب نگرانی مردم می‌شوند، شناسایی می‌شوند و با آنها برخورد سختی خواهد شد و هیچ ارفاقی مشمول آنها نمی‌شود.

وی تاکید کرد: مردم نیز در شناسایی این افراد مزدور همکاری کنند و موارد مشکوک را معرفی کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
