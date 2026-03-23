معاون اول قوه قضاییه:
با افرادی که با دشمن همکاری میکنند برخورد قاطع و شدید خواهد شد
معاون اول قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی با افراد که نفوذی، مزدور و وطن فروش هستند و در این شرایط با دشمن همکاری و همراهی میکنند، سخت برخورد خواهیم کرد و این افراد مشمول هیچ ارفاقی قانونی نمیشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: از فرماندهان نظامی، انتظامی و بسیج عمومی تشکر میکنم که موجب یاس و ناامیدی و حیرت دشمن شدند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید براینکه ملت و کشور اسلامی ایران پیروز میشوند، گفت: در دستگاه قضایی با افراد که نفوذی، مزدور و وطن فروش هستند و در این شرایط با دشمن همکاری و همراهی میکنند، سخت برخورد خواهیم کرد و این افراد مشمول هیچ ارفاقی قانونی نمیشوند.
خلیلی بیان کرد: پرونده عوامل تروریستی دشمن و اغتشاشگران دی ماه نیز رسیدگی شده است. برخی از پروندهها منجر به صدور حکم قطعی شده و در حال اجرا هستند و طی روزهای گذشته هم چند مورد اجرا شد که در این خصوص نیز اطلاع رسانی میشود. هیچ ارفاقی مشمول محکومان این پروندهها نمیشود.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: امروز برخی از مزدوران با دشمنان همکاری میکنند و این همکاری منجر به شهادت کودکان، زنان و ملت شریف ایران میشود، دستگاه قضایی در این خصوص کوتاه نخواهد آمد، در اولین گام مراجع امنیتی این افراد را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی میکند و پس از رسیدگی سریع به پروندهها، احکام قاطع و شدیدی برای آنها صادر خواهد شد.
خلیلی گفت: همچنین افرادی که با دروغپراکنی و اخبار جعلی موجب نگرانی مردم میشوند، شناسایی میشوند و با آنها برخورد سختی خواهد شد و هیچ ارفاقی مشمول آنها نمیشود.
وی تاکید کرد: مردم نیز در شناسایی این افراد مزدور همکاری کنند و موارد مشکوک را معرفی کنند.