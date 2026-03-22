افشای یک عملیات پرچم دروغین دیگر

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اذعان مقامات بحرینی مبنی بر اینکه انفجار صورت گرفته در یک منطقه مسکونی در بحرین در روز ۹ مارس ۲۰۲۶ ناشی از اصابت موشک پاتریوت آمریکایی بوده است، در شبکه ایکس نوشت:

نمونه دیگری از «عملیات پرچم دروغین» برای بدنام کردن ایران و تحریک همسایگانش افشا شد:

برخلاف ادعای سنتکام که پهپاد ایرانی را عامل انفجار در منطقه مسکونی ستره بحرین در تاریخ ۹ مارس اعلام کرده بود، اکنون مشخص شده که این انفجار ناشی از اصابت موشک پاتریوت آمریکایی بوده است.

لازم به ذکر است بر خلاف ادعای اولیه بحرین و آمریکا که انفجار فوق را ناشی از حمله یک پهپاد ایرانی عنوان کرده بودند، خبرگزاری رویترز با استناد به تحلیلی که توسط محققان دانشگاهی انجام شده، گزارش داد که موشک «پاتریوت» آمریکا عامل این انفجار بوده و سخنگوی دولت بحرین نیز بر این امر اذعان کرده است.

