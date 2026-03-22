تشریح وضعیت در تنگه هرمز توسط وزیر خارجه کشورمان

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنگه هرمز بسته نشده است. توقف کشتی‌ها به‌خاطر ترس شرکت‌های بیمه از «جنگ انتخابی» است که شما آغاز کرده‌اید، نه ایران.

هیچ شرکت بیمه و هیچ ایرانی با تهدیدهای بیشتر متقاعد نخواهد شد. به جای تهدید، احترام بگذارید.

آزادی ناوبری بدون آزادی تجارت امکان‌پذیر نیست. هر دو را رعایت کنید یا انتظار هیچ‌کدام را نداشته باشید.»

