تشریح وضعیت در تنگه هرمز توسط وزیر خارجه کشورمان

وزیر امورخارجه کشورمان وضعیت در تنگه هرمز را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنگه هرمز بسته نشده است. توقف کشتی‌ها به‌خاطر ترس شرکت‌های بیمه از «جنگ انتخابی» است که شما آغاز کرده‌اید، نه ایران.

هیچ شرکت بیمه و هیچ ایرانی با تهدیدهای بیشتر متقاعد نخواهد شد. به جای تهدید، احترام بگذارید.

آزادی ناوبری بدون آزادی تجارت امکان‌پذیر نیست. هر دو را رعایت کنید یا انتظار هیچ‌کدام را نداشته باشید.»

 

