اطمینانبخشی عارف به مردم:
تأمین انرژی و کالاهای اساسی پایدار است/خدمات بدون وقفه ادامه دارد
به گزارش ایلنا، در پی برخی تهدیدها علیه زیرساختهای کشور، معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی ضمن تأکید بر پایداری ذخایر انرژی، سوخت و کالاهای اساسی، اعلام کرد شبکههای توزیع، خدمات بانکی و نظامهای پرداخت بدون وقفه فعال بوده و زندگی عادی در کشور در جریان است.
مردم عزیز ایران
در پی برخی تهدیدها درباره زیرساختهای کشور، لازم است به نمایندگی از دولت و با اطمینان اعلام کنم که هیچگونه نگرانی در تأمین انرژی، سوخت و کالاهای اساسی وجود ندارد. ذخایر کشور در وضعیت مناسب قرار دارد و برنامهریزیهای لازم برای تداوم زندگی عادی مردم انجام شده است.
شبکههای توزیع، تأمین کالا، خدمات بانکی و نظامهای پرداخت بهصورت پایدار فعال هستند و خدمترسانی بدون وقفه ادامه دارد. دولت نیز با آمادگی کامل، در حال مدیریت شرایط و تأمین نیازهای عمومی کشور است.
در این روزهای حساس، مهمترین سرمایه ما آرامش، همدلی و اعتماد متقابل است. با حفظ این انسجام ملی، همانگونه که در میدان ایستادهایم، در زندگی روزمره نیز با قدرت مسیر خود را ادامه خواهیم داد.
زندگی در ایران در جریان است و به فضل الهی، با ثبات و قوت ادامه خواهد داشت و ما این جنگ را تا حصول پیروزی زندگی خواهیم کرد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور