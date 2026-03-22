هشدار ایران به آمریکا درباره هرگونه اقدام علیه زیرساختهای حیاتی
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامهای جداگانه به دبیرکل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی بابت تهدید رئیسجمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی ایران گفت که تهدید علنی، صریح و بدون ابهام رئیسجمهور ایالات متحده، دلیلی قاطع بر وجود قصد و نیت بوده و نگرانیهای جدی در خصوص سبق تصمیم را برمیانگیزد.
به گزارش ایلنا، امیرسعید ایروانی در این نامه تاکید کرد که ایالات متحده مسئولیت کامل بینالمللی هرگونه پیامد ناشی از این تهدید غیرقانونی، و نیز هرگونه اقداماتی که در اجرای آن صورت گیرد، را بر عهده دارد.
متن نامه نماینده کشورمان در سازمان ملل به شرج زیر است:
«بنا به دستور دولت متبوعم، و در ادامه مکاتبات پیشین ما در خصوص استمرار اعمال تجاوزکارانه و جنگ بیدلیل و تحریکنشدهای که توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده است، بدینوسیله با فوریت توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به تهدید صریح و غیرقانونی صادره از سوی رئیسجمهور ایالات متحده مبنی بر هدف قرار دادن اشیای غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی در ایران جلب مینمایم.
در ساعات پایانی روز شنبه ۲۱ مارس ۲۰۲۶، رئیسجمهور ایالات متحده در یک پیام عمومی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که در صورت عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۴۸ ساعت، ایالات متحده، به تعبیر خود وی، «نیروگاههای برق ایران را هدف قرار داده و نابود خواهد کرد»، «با شروع از بزرگترین آنها.»
هدفگیری عامدانه نیروگاههای تولید برق که از ماهیتی عمدتاً غیرنظامی برخوردار بوده و برای بقاء جمعیت غیرنظامی حیاتی هستند، در صورت تحقق، مصداق نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله اصول بنیادین مندرج در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آنها خواهد بود. چنین حملاتی ذاتاً بیتمایز و آشکارا نامتناسب محسوب میشوند، با توجه به خسارات گسترده، قابل پیشبینی و بلندمدتی که بر غیرنظامیان وارد میآورند، از جمله اختلال در خدمات اساسی همچون مراقبتهای بهداشتی، تأمین آب، بهداشت عمومی و امنیت غذایی. افزون بر این، هرگونه چنین حملهای در زمره جنایات جنگی بهموجب اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی قرار میگیرد، از جمله هدف قرار دادن عامدانه اشیای غیرنظامی و آغاز حملاتی با علم به اینکه موجب خسارات بیش از حد به غیرنظامیان در قیاس با مزیت نظامی مورد انتظار خواهد شد.
مسئولیت و آثار حقوقی ناشی از چنین جنایات فاحشی نهتنها متوجه مرتکبان مستقیم آنها، بلکه به همان اندازه متوجه کسانی است که دستور، اجازه یا تحریک به ارتکاب آنها را صادر میکنند. در این چارچوب، تهدید علنی، صریح و بدون ابهام رئیسجمهور ایالات متحده، دلیلی قاطع بر وجود قصد و نیت بوده و نگرانیهای جدی در خصوص سبق تصمیم را برمیانگیزد و در نتیجه، مسئولیت حقوقی ایالات متحده را تشدید مینماید. بر این اساس، ایالات متحده مسئولیت کامل بینالمللی هرگونه پیامد ناشی از این تهدید غیرقانونی، و نیز هرگونه اقداماتی که در اجرای آن صورت گیرد، را بر عهده دارد.
لذا از جنابعالی و اعضای شورای امنیت درخواست مینمایم که در چارچوب مسئولیتهای خود وفق منشور ملل متحد، این تهدید غیرقانونی به توسل به زور را بهطور قاطع و بدون ابهام محکوم کرده؛ ایالات متحده را نسبت به پیامدهای جدی هرگونه اقدام غیرقانونی از این دست، از جمله هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی، هشدار دهند؛ از ایالات متحده بخواهند که بهطور کامل به تعهدات خود وفق منشور ملل متحد و حقوق بینالملل بشردوستانه پایبند باشد؛ و تمامی اقدامات لازم را در حدود صلاحیت خود برای جلوگیری از تحقق چنین اعمال غیرقانونی اتخاذ نمایند.
جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به پیامدهای فاجعهبار هرگونه چنین اقدامات غیرقانونی، بار دیگر بر حق ذاتی دفاع مشروع خود، وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تأکید کرده و حق خود را برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم و متناسب بهمنظور صیانت کامل از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع حیاتی ملی خود محفوظ میدارد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.»