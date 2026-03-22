فرماندار آستارا:

حمله هوایی به آستارا کذب است

فرماندا آستارا، در واکنش به شایعات بی‌اساس و جنگ روانی دشمن در خصوص وقوع حملات هوایی به این شهرستان، تأکید کرد: امنیت کامل در شهرستان برقرار است.

به گزارش ایلنا، علی درمانی در واکنش به شایعاتی که اخیراً در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر وقوع حمله هوایی و یا اصابت پرتابه به این شهرستان مرزی منتشر شده است، ضمن تکذیب این ادعا، گفت: امنیت کامل در شهرستان آستارا برقرار است و مردم نباید تحت تأثیر این اخبار نادرست و بی‌اساس قرار بگیرند.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های مسلح و امنیتی در منطقه، افزود: این شایعات نه تنها واقعیت ندارند، بلکه بخشی از جنگ روانی دشمن علیه ایران اسلامی به شمار می‌روند و هدف اینگونه اخبار، ایجاد ترس و ناامنی در دل مردم و تضعیف روحیه آنان است.

فرماندار آستارا تأکید کرد: ما مسئولان، تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت و آرامش مردم به کار خواهیم گرفت و نیرو‌های مسلح ما نیز با هوشیاری و آمادگی کامل، هرگونه تهدیدی را در نطفه خفه خواهند کرد.

علی درمانی در ادامه از حضور پرشور مردم در خیابان‌ها قدردانی کرد و گفت: مردم ما با حضور مستمر و پرشور خود در خیابان‌ها نشان داده‌اند که پشت وطن خود ایستاده‌اند و هیچ گونه تهدیدی نمی‌تواند عزم و اراده آنان را تضعیف کند.

وی گفت: این حضور هر شب مردم، نشانه‌ای از همبستگی و عشق به وطن است که باید مورد تقدیر قرار گیرد.

فرماندار آستارا با تاکید بر اینکه مردم اخبار را تنها از منابع معتبر و رسمی پیگیری کنند و به شایعات بی‌اساس توجه نکنند، گفت: ما در کنار مردم هستیم و همواره آماده‌ایم تا برای تأمین امنیت و آرامش آنان تلاش کنیم.

علی درمانی در پایان با بیان اینکه مردم باید با اطمینان خاطر به زندگی روزمره خود ادامه دهند، افزود: امنیت و آرامش مردم اولویت اصلی ماست و هیچ گونه تهدیدی متوجه شهرستان آستارا نیست.

