روابط عمومی وزارت اطلاعات:

۴۵ نفر از تجزیه طلبان و مزدوران صهیون در استان‌های قزوین و آذربایجان غربی دستگیر شدند

روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۴۵ نفر از تجزیه طلبان و مزدوران صهیون در استان‌های قزوین و آذربایجان غربی دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، به نقل از کانال پایگاه اطلاع رسانی دولت، روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

باسمه تعالی

به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند در آخرین اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان‌های قزوین و آذربایجان غربی، تعداد ۴۵ نفر از تجزیه طلبان و مزدوران صهیون دستگیر شدند.

 از این تعداد ۲۶ نفر از مزدوران آمریکایی صهیونی توسط اداره کل اطلاعات قزوین، با دریافت اطلاعات مردمی و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و بازداشت شدند. 

۱۶ نفر از این مزدوران بی وطن، ضمن ارتباط با شبکه صهیونیستی اینترنشنال به ارسال مختصات اماکن نظامی و محل تجمع نیروهای حافظ امنیت اقدام کرده‌ بودند.

 ۳ نفر از این افراد عضو یک هسته از گروهک‌های سلطنت طلبِ مترصد فراخوان حضور در خیابان بودند که شناسایی و دستگیر شدند. 

 ۲ نفر از افراد دستگیر شده نیز در حال توزیع ۶ دستگاه استارلینک بودند. این افراد دارای سوابق ارتباط با گروه‌های تروریستی و سوابق خرابکاری در اغتشاشات دی ماه گذشته هستند.

همچنین ۱۹ نفر از مزدوران دشمن آمریکائی صهیونیستی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر شدند. ۶ نفر از این افراد از اعضای گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب هستند که قصد اقدام مسلحانه تروریستی علیه ایست و بازرسی شهرستان بوکان را داشتند. از این سربازان صهیون دو سلاح جنگی با دو خشاب مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

 

