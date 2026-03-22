غریبآبادی:
هرگونه تعرض به زیرساختهای حیاتی کشور با اقدام متقابل متناسب مواجه خواهد شد
به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تهدید علنی به هدف قرار دادن نیروگاهها و زیرساختهای حیاتی، در حد یک اظهار نظر سیاسی باقی نمیماند؛ این تهدید، از منظر حقوق بینالملل، متوجه اشیای غیرنظامی است.
قواعد تثبیتشده حقوق بشردوستانه نیز روشناند: اشیای غیرنظامی نباید موضوع حمله قرار گیرند. رویه قضایی بینالمللی نیز ابهامی باقی نگذاشته است. در پرونده Galić، دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، فرمانده صرب بوسنی را بهسبب کارزار گلولهباران و تکتیراندازی علیه غیرنظامیان سارایوو محکوم کرد؛ یعنی حمله به غیرنظامیان و فضای شهری، مبنای مستقیم مسئولیت کیفری بینالمللی قرار گرفت. از همین منظر، حمله به مدرسه دخترانه میناب و تهدید به هدف قرار دادن نیروگاهها، آمران و مرتکبانشان را در عداد مرتکبان جنایت جنگی قرار میدهد.
با توجه به قصور شورای امنیت در انجام تعهد خود برای برخورد با متجاوز و پایانبخشیدن به تجاوز و با عنایت به ضرورت اعمال حق ذاتی دفاع از سوی کشور مورد تجاوز، هرگونه تعرض به زیرساختهای حیاتی ایران با اقدام متقابل متناسب مواجه خواهد شد و مسئولیت کامل حقوقی و تمامی تبعات ناشی از هرگونه تشدید بیشتر، متوجه آغازگران آن خواهد بود.