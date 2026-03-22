پزشکیان:
توهم حذف ایران از نقشه، نشاندهنده استیصال و درماندگی در مقابل ملت است
کد خبر : 1764543
رئیس جمهور در واکنش به تهدید ترامپ نوشت: تنگه هرمز برای کشتیهای همه کشورها به جز متجاوزین به خاک ایران باز است.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «توهم حذف ایران از نقشه، نشاندهنده استیصال و درماندگی در مقابل اراده یک ملت تاریخساز است. تهدید و ترور مردم ایران را منسجمتر میکند. تنگه هرمز برای کشتیهای همه کشورها به جز متجاوزین به خاک ایران باز است.
پاسخ پریشان گویی و تهدیدهای بیمحابا را قاطعانه در میدان میدهیم.»