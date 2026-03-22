رئیس جمهور بلاروس در پیامی به پزشکیان
ایران پیروز خواهد شد
به گزارش ایلنا، الکساندر لوکاشنکو ،رئیس جمهور بلاروس در پیامی به مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان عید نوروز و آغاز سال ۱۴۰۵ شمسی را به وی و ملت ایران تبریک گفت و تاکید کرد که ایران با شجاعت بر چالشها پیروز خواهد شد.
رئیسجمهور بلاروس خاطرنشان کرد: «در لحظه تحویل سال نو، ایران همچنان با شجاعت به مبارزه با چالشهای بیرونی دشوار ادامه میدهد.»
لوکاشنکو خاطرنشان کرد: «من اطمینان دارم که مردم فرزانه ایران با تکیه بر تجربه بزرگ خود که حاصل قرنهاست، بر همه سختیها با شجاعت پیروز خواهند شد و حق خود را برای ادامه مسیر منتخب استقلال و حاکمیت حفظ خواهند کرد.»