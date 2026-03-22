در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا درباره نیروگاه های ایران، بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد

به گزارش ایلنا در متن پیام سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) آمده است؛

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (انفال ۱۵)

رئیس جمهور تروریست آمریکا در ادامه رفتار تجاوزکارانه و ناامن‌سازی جهانی تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.

بارها گفته‌ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست و عبور و مرور بی‌ضرر تحت ضوابط خاصی متضمن امنیت و منافع ما انجام می‌شود.

لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران، بلافاصله اقدامات تنبیهی زیر انجام خواهد شد:

۱. تنگه هرمز به طور کامل بسته می‌شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد.

۲. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات (ICT) رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت.

۳. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد.

۴. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع ما خواهند بود.

همه چیز برای جهاد بزرگ با هدف نابودی کامل کلیه‌ی منافع اقتصادی آمریکا در منطقه غرب آسیا آماده است.

ما شروع کننده جنگ نبودیم و اکنون هم شروع کننده نخواهیم بود اما اگر دشمن آسیبی به نیروگاه‌های ما برساند ما برای دفاع از کشور و منافع ملت خود دست به هر کاری خواهیم زد و روند بدون توقف نابودسازی اهدافی که بیان شد آغاز خواهد شد و هیچ چیز نمی‌تواند مانع استمرار عملیات ما برای نابودسازی زیرساخت‌های انرژی، نفت و صنعت آمریکا و هم پیمان‌های او در منطقه شود.

