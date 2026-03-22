واکنش سازمان اطلاعات سپاه به تهدید اخیر ترامپ

سازمان اطلاعات سپاه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

تاکنون در یک نبردمنطقه‌ای: تخلیه پایگاه‌های آمریکا، تثبیت قدرت در تنگه، کنترل انرژی جهانی، تخریب شرکت‌های فناوری اسرائیلی و نفرت جهانی از شما را محقق کردیم

از این لحظه به چیزی بیش از "منطقه" می‌اندیشیم؛ "بانک اهداف قرمزِ" فناوری و سیاسی در برابر تهدید نیروگاهی. در کمتر از ۴۸ ساعت!

انتهای پیام/