واکنش سازمان اطلاعات سپاه به تهدید اخیر ترامپ
سازمان اطلاعات سپاه در واکنش به تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا برای هدف قراردادن زیرساختهای ایران تاکید کرد: از این لحظه به چیزی بیش از "منطقه" میاندیشیم.
سازمان اطلاعات سپاه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
تاکنون در یک نبردمنطقهای: تخلیه پایگاههای آمریکا، تثبیت قدرت در تنگه، کنترل انرژی جهانی، تخریب شرکتهای فناوری اسرائیلی و نفرت جهانی از شما را محقق کردیم
از این لحظه به چیزی بیش از "منطقه" میاندیشیم؛ "بانک اهداف قرمزِ" فناوری و سیاسی در برابر تهدید نیروگاهی. در کمتر از ۴۸ ساعت!