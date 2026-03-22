هشدار قالیباف درباره تجاوز به زیرساخت‌ها و پاسخ ایران

هشدار قالیباف درباره تجاوز به زیرساخت‌ها و پاسخ ایران
​رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بلافاصله پس از هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق و زیرساخت در کشورمان، زیرساخت‌های حیاتی و زیرساخت‌های انرژی و نفت در سراسر منطقه اهداف مشروع تلقی شده و به نحو بازگشت‌ناپذیر منهدم خواهند شد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‌بلافاصله پس از هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق و زیرساخت در کشورمان، زیرساخت‌های حیاتی و زیرساخت‌های انرژی و نفت در سراسر منطقه اهداف مشروع تلقی شده و به نحو بازگشت‌ناپذیر منهدم خواهند شد و قیمت نفت برای مدت‌ها بالاتر خواهد رفت. 

وألقِ ما فی یمینک تَلْقَفْ ما صَنَعوا.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
