سردار کرمی:
برخورد با هر متجاوزی سریع و کوبنده خواهد بود
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: هرگونه اقدام از سوی متجاوزان با پاسخی مستحکم مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سردار محمد کرمی در بازدید میدانی از مرزهای غرب و شمال غرب کشور تاکید کرد: یگانهای نیروی زمینی در اوج آمادگی های روحی و عملیاتی برای برخورد قاطع با تجاوزگران به مرزهایی کشور هستند
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان داشت :برخورد با هر متجاوزی در هر سطحی بسیار سریع و کوبنده خواهد بود.