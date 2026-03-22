تشکیل کارگروه تحقق شعار سال ۱۴۰۵ به ریاست عارف/ تدوین نقشه راه اقتصاد مقاومتی در دولت
به گزارش ایلنا، کارگروه تحقق شعار سال ۱۴۰۵ با محوریت «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و با حضور نمایندگان دستگاههای اقتصادی و برخی دستگاههای اجرایی تشکیل میشود.
این کارگروه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول و تدوین برنامههای عملیاتی در راستای تحقق شعار سال، به بررسی راهکارها و سیاستهای اجرایی برای تقویت اقتصاد کشور با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و ارتقای همبستگی ملی خواهد پرداخت.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند برنامههای عملیاتی خود را متناسب با مأموریتها و ظرفیتهای دستگاه متبوع تهیه و به این کارگروه ارائه کنند. این برنامهها در جلسات تخصصی کارگروه مورد بررسی، ارزیابی و جمعبندی قرار خواهد گرفت.
در ادامه، خروجی نهایی این کارگروه بهعنوان جمعبندی برنامههای اجرایی تحقق شعار سال، برای تصویب و ابلاغ در هیئت دولت مطرح خواهد شد تا بهعنوان نقشه راه دستگاههای اجرایی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
تشکیل این کارگروه در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید و ارتقای وحدت ملی در شرایط کنونی کشور ارزیابی میشود.