گرامیمقدم در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
چرا تهدید به حمله علیه زیرساختها یک اشتباه محاسباتی است؟
یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: اسرائیل و آمریکا با تهدید حمله به زیرساختها دچار اشتباه محاسباتی شدند؛ چراکه وقتی شما زیرساختهای یک کشور، اعم از گاز و برق را میزنید به طور طبیعی مردمی هم که معترض بودند و یا با حملات اولیه آنها همراهی میکردند هم تحت فشار قرار میگیرند و متوجه میشوند که دشمن، برای همان چیزی که ترامپ اعلام کرده بود یعنی عوض کردن نقشه ایران یا به عبارت دیگر تجزیه ایران آمده است و لذا زدن زیرساختها اشتباه محاسباتی است که آنها را در مقابل کل مردم ایران قرار میدهد.
اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله به زیرساختها و اظهارات متناقض مقامات آمریکایی و بیاطلاعی رئیسجمهور آمریکا از حمله به پارس جنوبی و پس از آن تهدید ترامپ برای زدن تاسیسات برق گفت: در این جنگ مشخص شد که آمریکا در حمله نظامی به ایران دچار اشتباه محاسباتی شده است؛ یعنی همیشه ترامپ میگفت من هرجا دخالت نظامی و حمله نظامی نمیکنم. اگر هم انجام بدهم، آنی و فوری و خارج میشوم. نمونهاش هم همیشه ونزوئلا را مثال زد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در میانه مذاکرات، برای دومین بار آمریکاییها و اسرائیل به ایران حمله کردند. این کار به هر حال شعارهای حقوق بشر و دموکراسی و همه اینها را ضایع کرد و جامعه جهانی نسبت به این شعارها دیگر نااطمینان بوده و مطمئن نخواهد بود که اینها شعارهایی واقعی هستند، چون قدرتهای بزرگ مدام از آنها استفاده ابزاری میکنند و یک استاندارد دوگانه دارند.
سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به گذشت بیش از بیست روز از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران گفت: در میدان عمل هم به نظر من بعد از ۲۰ روز مقاومت جانانه و بینظیر و با تکیه بر علم، دانش روز و علوم مهندسی، نظامیان ما موفق شدند در مقابل ابرقدرتی مثل آمریکا و اسرائیل بایستند و آنها را در رسیدن به راهبردهایشان که یکی تغییر نظام و دوم تجزیه ایران بود، ناکام بگذارند و مانع از رسیدن به این راهبردهایشان شوند.
گرامی مقدم گفت: در این ۲۰ روز جای بسی افتخار است که فرزندان ایرانزمین توانستند در سه حوزه دانش مهندسی در علوم نظامی یعنی طراحی، ساخت، و عملیات با موفقیت کمنظیر ظاهر شوند و دفاع جانانه ایرانیان برای حفظ تمامیت ارضی کشور آنها را در جایگاه رفیع قرار داده است و همه ایرانیان از حفظ ایران حمایت میکنند.
وی با اشاره به حمله نظامی به عسلویه گفت: به نظر من این حمله یکی دیگر از اشتباهات محاسباتی بود؛ یعنی فارغ از اینکه ترامپ از آن اطلاع داشته یا نداشته، باشد یک اشتباه محاسباتی بود، چراکه اگر اطلاع نداشته است، در این اشتباه محاسباتی شریک نبوده و این نشان میدهد که به هر حال اسرائیل خودمختار دارد عمل میکند و عملاً از آمریکا سوءاستفاده میکند و آمریکا را به دنبال خودش در عملیات میکشاند و بعد آمریکا اصلاحاتی را انجام میدهد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: اسرائیلیها میخواستند روز چهارشنبه فتنهای را دوباره با سوءاستفاده از مناسک و مراسم ملی ما، از جمله جشن چهارشنبهسوری، برپا کرده و معترضین را به خیابان بکشانند، ولی با هوشیاری مردم هوشمند ایران این فتنه خنثی شد. از عصبانیت به کاهدان زدند و سراغ زیرساختها رفتند که با زدن زیرساختها و فشار بر گرده مردم و سخت کردن زندگی مردم بتوانند مردم ناراضی را به خیابان بکشانند.
گرامیمقدم با بیان اینکه در اینجا اشتباه محاسباتی انجام دادند، گفت: اسرائیل و آمریکا با تهدید حمله به زیرساختها دچار اشتباه محاسباتی شدند؛ چراکه وقتی شما زیرساختهای یک کشور، اعم از گاز و برق را میزنید به طور طبیعی مردمی هم که معترض بودند و یا با حملات اولیه آنها همراهی میکردند هم تحت فشار قرار میگیرند و متوجه میشوند که دشمن، برای همان چیزی که ترامپ اعلام کرده بود یعنی عوض کردن نقشه ایران یا به عبارت دیگر تجزیه ایران آمده است و لذا زدن زیرساختها اشتباه محاسباتی است که آنها را در مقابل کل مردم ایران قرار میدهد.
وی ادامه داد: نکته بعدی، علاوه بر اشتباه محاسباتی اینکه ایران هم در مقابل این عمل زیرساختهای کشورهای عربی را در تیررس حمله موشکی قرار داد و عملاً تمام اقتصادشان که در این ۳۰–۴۰ ساله طراحی شده و ساخته شده بود تحت تهدید تخریب قرار گرفت و برای جلوگیری از نابودی اقتصاد آنها پس از ماجرای هدف قرار دادن پارس جنوبی آمریکا اعلام کرد که در جریان نبودیم و دیگر انجام نمیدهد.
سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: به هر حال کشورهای عربی این پایگاه را در اختیار یک کشور بیگانه که بیش از ۱۲ هزار کیلومتر از ما فاصله دارد قرار دادند که بیاید امنیت ایجاد کند، در حالی که خودش باعث ناامنی منطقه شده است، به نظر میرسد که در این شرایطی که حمله به زیرساختها انجام گرفت، بلافاصله دشمنان ما متوجه شدند که اشتباه بسیار فاجعهآمیزی انجام دادند؛ حتی بزرگتر از اشتباه اولشان که با به شهادت رساندن رهبری نظام و مسئولان کشور درصدد این بودند که ایران را به هرج و مرج بکشانند. بنابراین فکر می کنم در شرایط کنونی شاید بهترین راه این است که ترامپ خودش جنگی که گرفتار آن شده است خودش را بیرون بکشد و دنباله رو اسرائیل نباشد.