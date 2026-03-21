ورود سامانهها و تاکتیکهای مدرن تهاجمی به میدان نبرد
فرماندهان اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح تاکتیکهای تهاجمی جدید و سامانههای مدرنتر را برای دور جدید عملیاتهای تاثیر محور وارد میدان نبرد کردند.
به گزارش ایلنا سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اطلاعیه جدید این قرارگاه را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران با تبریک اعیاد سعید و فرخنده فطر و نوروز، سربازان شما در ارتش و سپاه مفتخر شدند اولین سیلی آتشین را در ساعات اولیه سال جدید به دشمن متخاصم وارد کنند.
دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران سحرگاه امروز با شلیک انبوهی از پهپادهای انهدامی، زیرساختهای نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی، مخازن سوخت و محل استقرار هواپیماهای سوخترسان دشمن در فرودگاه بنگوریون را هدف حملات خود قرار دادند.
غیورمردان سپاه پاسداران در موج ۷۱ام از عملیات وعده صادق ۴ با استعانت از خداوند متعال و با رمز «یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف» ضربات متعددی را بر پیکر خسته و مستاصل رژیم صهیونیستی و ارتش تروریست آمریکایی وارد ساختند.
در یک عملیات برقآسا و ممتد، فاصله پس از موج قبلی تهاجمات، تلآویو در قلب اراضی اشغالی فلسطین و نقاطی در ریشون لکسیون با سامانههای موشکهای فوق سنگین و نقطهزن عماد و همچنین موشکهای سنگین چندکلاهکی قدر و پهپادهای انهدامی زیر آتش حملات موشکی قرار گرفتند.
سایر نقاط در بانک اهداف هوافضای سپاه از پایگاههای ارتش تروریست آمریکا در علی سالم، الخرج و ویکتوریا نیز برای چندمین مرتبه با پهپادهای تهاجمی و موشکهای سنگین در مسیر فرسایش مرحلهای منهدم شدند.
موج هفتاد و دوم عملیات بعدی صادق ۴ با رمز مبارک «یا رسول الله صلوات الله علیه و علیه» اهدافی در شمال و قلب سرزمینهای اشغالی و ناوگان پنجم دریایی ارتش تروریستان آمریکا به وسیله سامانههای قدرتمند سهمگین و نقطهزن قدر و عماد به فضل الهی به صورت کاملاً موفق به اجرا درآمد.
در شب گذشته در آسمان بخش مرکزی ایران، یک فروند جنگنده ارتش رژیم صهیونیستی از نوع اف ۱۶ در حوالی ساعت ۴ بامداد توسط سامانههای نوین پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت.
سامانههای ارتقا یافته بومی آفندی و پدافندی به فضل الهی شاهکارهای بیشتری رقم خواهند زد.
فرماندهان اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح پس از رصد، بررسی و شناخت کامل نقاط آسیب دشمنان در سه هفته اول جنگ، تاکتیکهای تهاجمی جدید و سامانههای مدرنتر را برای دور جدید عملیاتهای تاثیر محور وارد میدان نبرد کردند.
عرصه جنگ برای دشمن تنگتر و سختتر از قبل خواهد شد به اذن الله.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم