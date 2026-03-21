به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه موج ۷۲ عملیات وعده صادق ۴ با رمز یا رسول الله و تقدیم به سردار سرلشکر شهید رضاییان و شهدای فراجا، نیروی دریایی سپاه، طی یک عملیات ترکیبی، آشیانه و مخازن سوخت جنگنده‌های تروریست‌های آمریکایی - صهیونی را در پایگاه «منهاد» و پایگاه هوایی «علی السالم» را با حجم انبوهی از موشک‌های بالستیک و پهپادهای انهادمی درهم کوبید.

این دو پایگاه طی روزهای گذشته مبدا تهاجم به جزایر ایرانی بود که مورد هدف قرار گرفت.

رزمندگان نیروی دریایی سپاه مستحکم و پولادین در جزایر سه‌گانه و دیگر جزایر ایرانی خلیج فارس حضور داشته و گور متجاوزان کودک کش را برای هرگونه خطای محاسباتی دیگر آماده کرده اند.

انتهای پیام/