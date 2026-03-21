رزمندگان نیروی دریایی سپاه، گور متجاوزان کودک کش را برای هرگونه خطای محاسباتی دیگر آماده کردهاند
روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: رزمندگان نیروی دریایی سپاه، گور متجاوزان کودک کش را برای هرگونه خطای محاسباتی دیگر آماده کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه موج ۷۲ عملیات وعده صادق ۴ با رمز یا رسول الله و تقدیم به سردار سرلشکر شهید رضاییان و شهدای فراجا، نیروی دریایی سپاه، طی یک عملیات ترکیبی، آشیانه و مخازن سوخت جنگندههای تروریستهای آمریکایی - صهیونی را در پایگاه «منهاد» و پایگاه هوایی «علی السالم» را با حجم انبوهی از موشکهای بالستیک و پهپادهای انهادمی درهم کوبید.
این دو پایگاه طی روزهای گذشته مبدا تهاجم به جزایر ایرانی بود که مورد هدف قرار گرفت.
رزمندگان نیروی دریایی سپاه مستحکم و پولادین در جزایر سهگانه و دیگر جزایر ایرانی خلیج فارس حضور داشته و گور متجاوزان کودک کش را برای هرگونه خطای محاسباتی دیگر آماده کرده اند.