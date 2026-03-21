گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و‌ هند

به گزارش ایلنا، سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در پرتو تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن و همچنین روند مناسبات و همکاری‌های دوجانبه گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات مرتبط با تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا و دفاع مشروع کشورمان، بر ضرورت اعمال فشار کشورهای مستقل بر طرف متجاوز و شروع کننده جنگ برای خاتمه این تجاوزات و تضمین عدم تکرار هرگونه تعدی به حاکمیت و امنیت ملی ایران تاکید کرد.

عراقچی با اشاره به اینکه شرایط کنونی در خلیج فارس و تنگه هرمز بخشی از وضعیت کلی منطقه و نتیجه اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل است، تاکید کرد: راه عادی شدن شرایط، توقف حملات و تجاوزات متجاوزان است و توقف جنگ باید همراه با تضمین‌هایی باشد که از تکرار مجدد این تجاوزات جلوگیری کند.

وزیر امور خارجه هند با تاکید بر توسعه همکاری‌های دو طرف در زمینه‌های مختلف، بر اهمیت تلاش برای بازگشت ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرد.

وزرای امور خارجه ایران و هند در مورد تداوم تماس‌ها و رایزنی‌های دوجانبه و به دیگر کشورهای منطقه توافق کردند.

انتهای پیام/