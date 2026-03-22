ایران بعد از جنگ، ایران قبل از جنگ نخواهد بود/ وقتی تهدیدی متوجه امنیت ملی ما است،  باید اختلافات را کلاً کنار بگذاریم

فتح‌الله توسلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره نامگذاری سال ۱۴۰۵ «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» توسط رهبری گفت: برای امسال، رهبری سه عبارت کلیدی به کار بردند؛ «وحدت ملی»، «امنیت ملی» و «اقتصاد مقاومتی»، هر کدام از این‌ها عبارت‌های بسیار راهبردی و اساسی هستند.

وی با بیان این که امنیت ملی در سایه وحدت ملی به دست می‌آید، خاطرنشان کرد: وحدت ملی معنایش این است که تمام آحاد جامعه ایران بزرگ، با همه طوایف، ادیان، قبایل و زبان‌های متعددی که ما در کشور داریم و یکی از شاخصه‌های کشور عزیز ما است، در یک موضوع با هم وحدت داشته باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آنجایی که بحث امنیت ملی و منافع ملی مطرح است، با همه اختلافات، مشکلات و مسائلی که در کشور وجود دارد و طبیعی هم هست، وقتی تهدیدی متوجه امنیت ملی ما است، باید اینها را کلاً کنار بگذاریم، متحد در کنار هم و با وحدتی که ایجاد شده و ایجاد می‌شود، ان‌شاءالله امنیت ملی را تأمین کنیم.

نماینده همدان، بهار و‌ کبودر آهنگ تاکید کرد: البته امنیت ملی هم شاخصه‌های خاص خودش را دارد؛ در حوزه‌های مختلف این امنیت معنی دارد، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، اهمیت فرهنگی و ابعاد مختلف. طبیعتاً امنیت اقتصادی یکی از شاخصه‌های اصلی امنیت ملی است .

وی ادامه داد: کشوری که به لحاظ اقتصادی قدرتمند باشد، کشورهای دیگر به راحتی نمی‌توانند تهدیدش کنند. البته در کنارش باید نیروهای قدرتمند نظامی هم وجود داشته باشد، چرا که الان شما می‌بینید که کشورهای حاشیه خلیج فارس به لحاظ اقتصادی وضعیت بسیار مناسبی دارند، اما نتوانستند امنیت ملی‌شان را فراهم کنند، چون آن امنیت ملی متکی بر بیگانگان بود؛ ولی امنیت ملی ما متکی بر دفاع مستقل نیروهای نظامی ماست و آنچه که ما ساختیم و دفاع می‌کنیم، موشک‌هایی که داریم و سایر ابزارهای نظامی، همه تولید داخل ما است و این افتخار ماست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبیعتاً اقتصاد مقاومتی هم شاخصه‌ و موضوعی است که رهبری به آن اشاره کردند و متصل به همین بحث است؛ یعنی در واقع اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید داخلی است، درون‌گرا و برون‌نگر است به این معنی که در واقع ما به ظرفیت‌های داخلی توجه کنیم، ولی در عین حال به اینکه از ظرفیت‌های دنیا هم استفاده کنیم، توجه داریم و باید توجه داشته باشیم.

وی یادآور شد: اینکه مسئولان چه وظیفه‌ای دارند مشخص است؛ بر اساس این تکلیفی که رهبر انقلاب اعلام کردند، باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند، بعد از این آسیب‌هایی که فراهم شده، امنیت ملی را در نتیجه اقتصاد مقاومتی پیگیری کنند و با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولید و تقویت صادرات کار را پیش ببرند.

توسلی با اشاره به نقش مردم گفت: از مردم عزیز با همه فشارهایی که بر آن‌ها وارد شده است، ممنونیم؛ همیشه در کنار نظام بودند و هستند و خواهند بود و با همکاری دولت و مردم، ان‌شاءالله هم امنیت ملی و هم اقتصاد قدرتمند شکل خواهد گرفت، به‌ویژه با توجه به تحولاتی که دارد رخ می‌دهد؛ ان‌شاءالله اگر ما از این جنگ نابرابر با قدرت خارج شویم، که خارج خواهیم شد و بتوانیم تنگه هرمز را مدیریت کنیم، قطعاً دیگر ایران بعد از جنگ، ایران قبل از جنگ نخواهد بود و ایرانی قدرتمندتر از گذشته در منطقه ظاهر خواهد شد.

