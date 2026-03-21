پزشکیان در پیامی به مناسبت عید فطر:
در پی درگیری با کشورهای مسلمان نیستیم
کد خبر : 1764268
رئیسجمهوری خطاب به کشورهای مسلمان تأکید کرد: ما در پی درگیری با شما نیستیم. فقط رژیم صهیونیستی از اختلاف میان ما منتفع میشود.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی به زبان فارسی و عربی خطاب به کشورهای مسلمان نوشت:
کشورهای مسلمان و همسایگان عزیز، شما برادران ما هستید. ما در پی درگیری با شما نیستیم. فقط رژیم صهیونیستی از اختلاف میان ما منتفع میشود. از خدای بزرگ میخواهم به برکت عید فطر به ما و شما ظرفیت و قدرتی بدهد که بتوانیم با اتحاد و عمل به فرامین رسولالله، رضای الهی را به دست آوریم.