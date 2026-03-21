خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در پیامی به مناسبت عید فطر:

در پی درگیری با کشورهای مسلمان نیستیم

کد خبر : 1764268
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری خطاب به کشورهای مسلمان تأکید کرد: ما در پی درگیری با شما نیستیم. فقط رژیم صهیونیستی از اختلاف میان ما منتفع می‌شود.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی به زبان فارسی و عربی خطاب به کشورهای مسلمان نوشت:

کشورهای مسلمان و همسایگان عزیز، شما برادران ما هستید. ما در پی درگیری با شما نیستیم. فقط رژیم صهیونیستی از اختلاف میان ما منتفع می‌شود. از خدای بزرگ می‌خواهم به برکت عید فطر به ما و شما ظرفیت و قدرتی بدهد که بتوانیم با اتحاد و عمل به فرامین رسول‌الله، رضای الهی را به دست آوریم.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار