در اطلاعیه ای از سوی سازمان انرژی اتمی مطرح شد:
حمله مجدد دشمن آمریکایی صهیونی به مجتمع غنیسازی نطنز/هیچ خطری ساکنان مناطق اطراف این سایت را تهدید نمیکند
سازمان انرژی اتمی در اطلاعیهای از حمله مجدد دشمن به سایت هستهای نطنز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان انرژی اتمی کشورمان در اطلاعیه ای اعلام کرد:
در پی حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به کشورمان، مجتمع غنیسازی شهید احمدیروشن نطنز، صبح امروز (یکم فروردین ۱۴۰۵)، مورد حمله قرار گرفت.
این اقدام، مغایر با قوانین و تعهدات بینالمللی، از جمله معاهده NPT و سایر مقررات مرتبط با ایمنی و امنیت هستهای است.
در این راستا، بررسیهای فنی و تخصصی درباره احتمال انتشار آلودگی مواد پرتوزا، توسط مرکز نظام ایمنی هستهای کشور در محدوده این مجتمع انجام شد.
بر اساس نتایج بهدستآمده، به اطلاع مردم شریف ایران میرساند که با توجه به تمهیدات پیشبینیشده، برنامهریزیهای قبلی و دادههای ثبتشده در سامانههای پایش، هیچگونه نشت مواد پرتوزا در این مجتمع گزارش نشده است و هیچ خطری ساکنان مناطق اطراف این سایت را تهدید نمیکند.