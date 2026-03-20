ایستادن برای ایران و درهم شکستن متجاوز رسالت ناگزیر خیرخواهان وطن است

به گزارش ایلنا، بیانیه حزب همبستگی علیه تداوم تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور و ترور علی لاریجانی و سایر مقامات کشوری و لشگری به این شرح است:

بنام خدا

جهانیان و مدعیان حقوق بشر نظاره گر منفعل تدوام تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و امریکا علیه ایران عزیز است و هر روز و هر لحظه جلوه های غم بار تر و خشونت محور تر ی از انسان کشی و تعدی به حقوق بنیادین یک کشور مستقل و سرزمین متمدنی را شاهد هستیم.

ایالات متحده امریکا و رژیم مرگ گستر صهیونیستی جنایت، وحشی گری و بی قانونی را در عصر کنونی با شدت و حدت بیشتری باز تعریف کرده، حمله به سکونتگاه های مردم، مدارس، بیمارستان‌ها، جمعیت های امداد رسان و زیرساخت های تامین انرژی و کشتار بی رحمانه کودکان و زنان و ترور ناجوانمردانه مسولین ارشد کشور نمایانگر افول بنیان‌های حقوق بشری و اصول اخلاقی و انسانی است که توسط سران خودخواه و منفور آمریکا و رژیم صهیونی علیه مردم مظلوم و کشورمان است.

در این میان ترور کور دکتر علی لاریجانی شخصیت ارزشمند و دانشمند خردمند و سیاستمدار فرهیخته ای که مجدانه مشی عقلانیت و اعتدال و مدارا و دوری از تندروی در عرصه های داخلی و خارجی را در تصمیم سازی ها و عبور از بحران‌ها تعقیب میکرد و همین خصایص او را اماج حملات و اتهامات تندروهای داخلی و خارجی ساخته بود خسرانی بزرگ برای ایران عزیز است.

حزب همبستگی ایران اسلامی ضمن عرض تسلیت شهادت دکتر لاریجانی، فرزند او و سایر شهدای این سرزمین امیدوار است و درخواست می کند که فقدان این شهید و سایر مسئولینی که جایشان خالی و نامشان باقیست باانتصاب مدیرانی اندیشه ورز، کلان نگر و باورمند به شعار ایران برای همه ایرانیان رقم بخورد تا میهن عزیزمان فردایی روشن و اینده ای توام با سربلندی و رفاه و عزت را تجربه کند، انشاالله.

حزب همبستگی با حمایت کامل از نیروهای مسلح و حمایت مردم عزیز در دفاع از وطن ، باور دارد که خنثی کردن نقشه های شوم دشمن متجاوز نیازمند فهمی دقیق، جامع نگرانه ، بهنگام و مبتنی بر واقع نگری منافع ملی است که بایستی فراتر از امروز به آن اندیشید.

ما معتقدیم در کنار دستاوردهای عرصه های نظامی که جهانیان را به حیرت واداشته بایستی از همه ظرفیت های جامعه مدنی، جریانات سیاسی، آزادایخواهان و تمامی ایران دوستان در اقصی نقاط جهان و مسلمانان برای دفاع از تمامیت ارضی ایران و جلوگیری از ادامه ویرانی زیرساخت‌ها و نابودی سرمایه‌های ملی بهره برد و از گفتمان‌ها و اقدامات معطوف به هرگونه دوقطبی‌سازی در بستر عمومی جامعه به شدت پرهیز کرد و در همین راستا به تاسی از تجربیات تاریخی معتقدیم که بهره مندی از عقلانیت سیاسی و تقویت ظرفیت دیپلماسی خارجی به موازات دفاع مقتدرانه نظامی سرلوحه تصمیم‌گیران کشور باشد تا نیل به صلحی عزت مندانه و مشروط به عدم تکرار تجاوز اجنبی را به ارمغان بیاورد.

حزب همبستگی به رغم انتقادات جدی و بنیادینی که به شیوه حکمرانی کشور و برخی سیاست ها و رویکردهای نظام سیاسی داشته و بارها و بارها در موضع گیری های خود بر آن تاکید داشته و دارد معتقد است ایستادن برای ایران و درهم شکستن متجاوز و یافتن فرصتی برای صلح و ارامش و رفاه برای ایرانیان رسالت ناگزیر او و خیرخواهان وطن است و از آحاد ملت عزیز ایران و حتی آنانی که بحق نسبت به بسیاری از رویکردها و رفتارهای نظام سیاسی نقد دارند درخواست می کند تا برای صیانت از تمامیت ارضی کشور و جلوگیری از تحقق نقشه های شوم متجاوزین در این برهه تاریخی انسجام و همبستگی ملی را حفظ کنیم و متجاوزین به این ملک و ملت را مایوس نماییم.

حزب همبستگی ایران اسلامی ۱۴۰۴/۱۲/۲۸

