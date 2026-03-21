به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی با اشاره به یکی از موضوعات بررسی شده در کمیسیون امنیت ملی مجلس که در شرایط جنگی برگزار شد، اظهار کرد: مجلس تلاش دارد از افرادی که به صورت مستقیم در حال مبارزه و دفاع از کشور در جریان جنگ رمضان هستند حمایت کند که این موضوع در آینده به صورت طرح یا لایحه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

وی در تشریح موضوع این حمایت که قرار است از ایثارگران جنگ رمضان صورت گیرد، تصریح کرد: بر این اساس همه افرادی که در جنگ تحمیلی رمضان به صورت مستقیم در حال مبارزه، دفاع و مقاومت هستند، اعم از بخش های مختلف نیروهای مسلح و نیروهای بسیجی که در تأمین امنیت کشور زحمت می‌کشند یا نیروهایی خدوم ایست‌های بازرسی‌ و همینطور افرادی که در این دفاع اقداماتی را انجام می‌دهند، به عنوان ایثارگر شناخته خواهند شد و مشمول قوانین حمایتی ایثارگران می شوند تا از حمایت های قانونی ایثارگری بهره مند شوند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این موضوع با همکاری مشترک مجلس، دولت و ستاد کل نیروهای مسلح به طرح یا لایحه تبدیل و در دستور کار مجلس قرار می گیرد، عنوان کرد: ضرورت حمایت از افرادی که این شب ها و روزها در حال مبارزه، دفاع و مقاومت هستند مورد تأکید نمایندگان، دولت و نیروهای مسلح کشور است.

رضایی خاطرنشان کرد: طرح‌های تقویت بنیه دفاعی و حمایت از نیروهای مسلح نیز در دستور کار مجلس قرار دارد که همواره تلاش داشته با قانونگذاری بیش از پیش از این حوزه حمایت کنند.

