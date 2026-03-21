بیانیهی رسمی مرکز وکلا در محکومیت جنایت جنگی و تهاجم موشکی به ساختمان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با صدور بیانیهای اعلام کرد:تهاجم موشکیِ ناجوانمردانه به ساختمان "مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران"، نه تنها حمله به یک بنای عمرانی، بلکه تعرضی آشکار به ساحتِ دستگاه قضایی و نهادهای مدنیِ خدمترسان به ملت است.
به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در محکومیت جنایت جنگی و تهاجم موشکی به مأمنِ کارشناسانِ عدالتگستر بیانیهای رسمی صادر کرد.
بسمالله القاصم الجبارین
"وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ"
در ایام ضیافت الهی و در آستانهی بهار طبیعت، دستانِ ناپاکِ متجاوزان و پیروانِ "مکتبِ شیطانی اِپستین" بار دیگر از آستینِ کینه و نفاق بیرون آمد تا با هدفگیریِ قلبِ تپندهی خدماتِ کارشناسی دادگستری در پایتخت، کینهی دیرینهی خود را از «عدالت» و «حقیقت» نمایان سازند.
این جنایت بر اساس تصریح ماده ٥٢ "پروتکل الحاقی" به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (١٩٤٩) که اعلام میدارد: "حملاتِ نظامی باید صرفاً محدود به «اهدافِ نظامی» باشد. " و با توجه اینکه ساختمانِ مرکز کارشناسان رسمی، مکانی کاملاً غیردولتی و غیرنظامی است که وظیفهی خطیرِ مدیریتِ امور کارشناسی و تسهیلِ فرآیندِ دادرسیِ عادلانه را بر عهده دارد. نقض فاحش مصونیت اماکن غیر نظامی تلقی میشود و هدف قرار دادنِ این مرکز، نقضِ صریح «اصلِ تفکیک» و مصداقِ بارزِ جنایتِ جنگی است که با هدفِ اخلال در نظامِ دادرسی و ایجادِ رعب و وحشت در میانِ نخبگانِ علمی و فنی کشور صورت گرفته است.
این تهاجمِ وحشیانه شان نیز استمرارِ همان تفکرِ منحطی است که در «جنگِ رمضان»، دبستانِ شجره طیبه مِیناب را به مقتلِ ۱۶۸ فرشتهی بیگناه بدل کرد و خونِ نوزادِ ۴ روزهی اراکی را بر زمین ریخت؛ و در این میانه دور از انتظار نیست، اشراری که از «خیابان فلسطینِ تهران» تا «غزه»، هیچ مرزی برای درندگی و کودککشی نمیشناسد و در محافلِ مخفیِ خود، خوردنِ خونِ کودکانِ معصوم را فخرِ شیطانیِ خویش میدانند تابِ تحملِ فعالیتِ کارشناسانی را که رسالتشان کشفِ حقیقت و برقراریِ قسط است نداشته باشند!
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ضمن محکومیتِ شدید این جنایتِ جنگی به وجدانهای بیدار و ملتهای آزاده و دغدغهمندان جهان اعلام میدارد که با ریختن خونها و تخریبِ کالبدِ ساختمانِ ما، روحِ عدالتخواهیِ جامعهی کارشناسی ایران هرگز تضعیف نخواهد شد. هر قطرهی خون شهیدان عدالت، و هر آجرِ فروریخته در مرکزکارشناسان، سندی بر حقانیتِ راهِ ما و دنائتِ راهِ دولتهای تروریستی که مقابل قوانین جهانی و مردمان بی گناه و نهادِ عدالت صف آرایی کردهاند خواهد بود!
امروز ما به تأسی از آیهی شریفه «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا»، حقِ پاسخگوییِ مقتدرانه را در تمامیِ عرصهها برای خویش محفوظ میدانیم و ضمن ادامه دادن روندِ مستندسازیِ دقیقِ این تهاجم و سایر جنایات علیه اماکنِ غیرنظامی؛ کیفرخواستی سنگین علیه آمران و عاملان این حملهی موشکی و سایر جنایات ارتکابی توسط متجاوزان در دیوانهای بینالمللی اقامه خواهیم نمود. تا این جانیان تروریست و جنایتکار بدانند: خونِ مظلومانِ مِیناب شهیدان مظلوم جنگ رمضان در کنار آوارهای ساختمانِ کارشناسان در تهران و سایر اماکن تخریب شدهی غیرنظامی، به زودی به زنجیرهای عدالتی بدل خواهند شد که گلوی جانیانِ قرن را خواهد فشرد؛ و فرزندانِ ایران اسلامی در این مرکز تا آخرین قطرهی خون و آخرین توانِ قلمیِ خود، پاسدارِ حقوقِ ملتِ حماسهساز و شریف ایران خواهند بود.
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
تهران - ایران مقتدر