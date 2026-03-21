پیام تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت شهادت سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پیام تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت شهادت سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی شهادت سردار سرتیپ پاسدار علی‌محمد نائینی، سخنگوی دلاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ  فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ  وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا 

برادر عزیز و مجاهد، سردار سرتیپ پاسدار علی‌محمد نائینی، سخنگوی دلاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و داغی بزرگ بر دل دوستان و همراهانش نهاد.

سردار نائینی در عرصه‌ای که دیپلماسی و میدان مقاومت، دو بازوی یک پیکرند، فرمانده‌ای کم‌نظیر و پلی استوار میان روایتگران حماسه‌های میدان و دیپلماسی بود.

سردار نائینی در طول بیش از چهار دهه مجاهدت صادقانه، از دوران دفاع مقدس در برابر متجاوزان بعثی تا عرصه دفاع از ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، الگویی کارآمد و تحول‌آفرین از خود به یادگار گذاشت و پیام مجاهدت‌های سپاه مقتدر و مردمی را در جان‌های ملت ایران و آزادگان جهان جاودانه کرد.

شهادت او در جریان حمله جنایتکارانه تروریست‌های آمریکایی-صهیونیستی در سحرگاه آخرین روز ماه مبارک رمضان، بار دیگر چهره واقعی دشمنان آرامش و امنیت ایران اسلامی را آشکار ساخت.

شهادت پر افتخار آن سردار سرافراز را به محضر رهبر معظم انقلاب، خانواده محترم و صبور شهید نائینی و همه یاران و همسنگرانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تبریک و تسلیت می‌گویم.

اسماعیل بقائی 

سخنگوی وزارت امور خارجه

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
