پیام تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت شهادت سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، متن پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

برادر عزیز و مجاهد، سردار سرتیپ پاسدار علی‌محمد نائینی، سخنگوی دلاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و داغی بزرگ بر دل دوستان و همراهانش نهاد.

سردار نائینی در عرصه‌ای که دیپلماسی و میدان مقاومت، دو بازوی یک پیکرند، فرمانده‌ای کم‌نظیر و پلی استوار میان روایتگران حماسه‌های میدان و دیپلماسی بود.

سردار نائینی در طول بیش از چهار دهه مجاهدت صادقانه، از دوران دفاع مقدس در برابر متجاوزان بعثی تا عرصه دفاع از ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، الگویی کارآمد و تحول‌آفرین از خود به یادگار گذاشت و پیام مجاهدت‌های سپاه مقتدر و مردمی را در جان‌های ملت ایران و آزادگان جهان جاودانه کرد.

شهادت او در جریان حمله جنایتکارانه تروریست‌های آمریکایی-صهیونیستی در سحرگاه آخرین روز ماه مبارک رمضان، بار دیگر چهره واقعی دشمنان آرامش و امنیت ایران اسلامی را آشکار ساخت.

شهادت پر افتخار آن سردار سرافراز را به محضر رهبر معظم انقلاب، خانواده محترم و صبور شهید نائینی و همه یاران و همسنگرانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تبریک و تسلیت می‌گویم.

اسماعیل بقائی

سخنگوی وزارت امور خارجه

