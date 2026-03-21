هشدار قاطع ایران به امارات ؛ هرگز مبدأ تجاوز نباشید

به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) تاکید کرد: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم و در عمل نیز ثابت کردیم که مبدا هرگونه تجاوز به سرزمین و حاکمیت ملی خود را مورد هجوم قرار می دهیم،

او به امارات هشدار داد: در صورت تجاوز مجدد از مبدا آن کشور به جزایر ایرانی بوموسی و تنب بزرگ در خلیج فارس، نیروهای مسلح مقتدر ایران راس الخیمه ی کشور امارات را زیر ضربات کوبنده خود قرار خواهند داد.

