خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار قاطع ایران به امارات ؛ هرگز مبدأ تجاوز نباشید

کد خبر : 1764103
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به امارات هشدار داد: در صورت تجاوز مجدد از مبدا آن کشور به جزایر ایرانی بوموسی و تنب بزرگ در خلیج فارس، نیروهای مسلح مقتدر ایران راس الخیمه امارات را زیر ضربات کوبنده خود قرار خواهند داد

به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) تاکید کرد: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم و در عمل نیز ثابت کردیم که مبدا هرگونه تجاوز به سرزمین و حاکمیت ملی خود را مورد هجوم قرار می دهیم،

او به امارات هشدار داد: در صورت تجاوز مجدد از مبدا آن کشور به جزایر ایرانی بوموسی و تنب بزرگ در خلیج فارس، نیروهای مسلح مقتدر ایران راس الخیمه ی کشور امارات را زیر ضربات کوبنده خود قرار خواهند داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل