هشدار قاطع ایران به امارات ؛ هرگز مبدأ تجاوز نباشید
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا به امارات هشدار داد: در صورت تجاوز مجدد از مبدا آن کشور به جزایر ایرانی بوموسی و تنب بزرگ در خلیج فارس، نیروهای مسلح مقتدر ایران راس الخیمه امارات را زیر ضربات کوبنده خود قرار خواهند داد
به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) تاکید کرد: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم و در عمل نیز ثابت کردیم که مبدا هرگونه تجاوز به سرزمین و حاکمیت ملی خود را مورد هجوم قرار می دهیم،
او به امارات هشدار داد: در صورت تجاوز مجدد از مبدا آن کشور به جزایر ایرانی بوموسی و تنب بزرگ در خلیج فارس، نیروهای مسلح مقتدر ایران راس الخیمه ی کشور امارات را زیر ضربات کوبنده خود قرار خواهند داد.