خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام روابط‌عمومی مرکز مقاومت بسیج وزارت دفاع درپی شهادت سردار نائینی

کد خبر : 1764092
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز مقاومت بسیج وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به درپی شهادت سردار سرتیپ پاسدار «علی‌محمد نائینی» پیام تبریک و تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا، روابط‌عمومی مرکز مقاومت بسیج وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به درپی شهادت سردار سرتیپ پاسدار «علی‌محمد نائینی» معاون روابط عمومی و سخنگوی شجاع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنایت تروریستی محور شرارت آمریکایی-صهیونیستی پیام تبریک و تسلیت صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»

شهادت پاداش مجاهدانی است که عمر پربرکت خویش را در طبق اخلاص نهاده و در دفاع از حریم ولایت و کیان اسلام ناب محمدی (ص)، لحظه‌ای درنگ نکردند.

شهادت ملکوتی و افتخارآمیز سردار سرافراز سپاه اسلام سرتیپ پاسدار «علی‌محمد نائینی» معاون روابط عمومی و سخنگوی شجاع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنایت تروریستی محور شرارت آمریکایی-صهیونیستی، بار دیگر حقانیت مسیر مقاومت و زبونی دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم را به جهانیان اثبات کرد.

این مجاهد نستوه و بصیر، که سالیان متمادی در سنگر جنگ نرم و جبهه رسانه‌ای انقلاب، شمشیر گویای نظام در تبیین فتوحات لشکریان اسلام به‌ویژه در عملیات‌های ظفرآفرین «وعده‌های صادق» بود، در آخرین سحرگاه ماه ضیافت الهی، پاداش چهل سال مجاهدت مخلصانه خود را با مدال سرخ شهادت از دست قاضی‌الحاجات دریافت کرد.

بی‌شک، شهادت این فرمانده خستگی‌ناپذیر جبهه تبیین، نه تنها خللی در طنین صدای مقتدرانه سپاه پاسداران ایجاد نخواهد کرد، بلکه خون مطهر ایشان، عزم افسران جنگ نرم و بسیجیان جان‌برکف در مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را برای صیانت از دستاوردهای دفاعی و بازدارنده نظام، جزم‌تر خواهد ساخت.

روابط عمومی مرکز مقاومت بسیج وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن عرض تبریکِ شهادت و تسلیتِ فقدان آن فرمانده و علمدار عرصه جهادتبیین به پیشگاه ملکوتی و نورانی حضرت بقیة‌الله‌الاعظم(ارواحنافداه)، محضر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، خانواده مکرم شهید، همرزمان ایشان در سپاه پاسداران و آحاد ملت سرافراز ایران اسلامی، علو درجات آن شهید سعید و صبر جمیل برای بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسالت می‌نماید.

یقین داریم که پرچم «روایتگری فتح» که به دست این سردار بصیر برافراشته شده بود، تا پیروزی نهایی جبهه حق بر جنود شیطان، پرصلابت‌تر از پیش در اهتزاز خواهد ماند.

روابط‌ عمومی مرکز مقاومت بسیج وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل