پیام نوروزی سخنگوی وزارتخارجه؛ پایان شب سیاه، سفید است
«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه با انتشار ویدئویی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، نوروز را به ایرانیان تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت خارجه که این پیام را از محل کاخ گلستان خطاب به ایرانیان داخل و خارج از کشور منتشر کرد، گفت: «اینجا کاخ گلستان است، یکی از بناهای فرهنگی و تمدنی ایران که در اولین روزهای تعرض نظامی آمریکا و اسرائیل مورد حمله قرار گرفت، آسیب دید و همین وضعیت نشان دهنده این است که تعرضی که علیه ایران در حال انجام است تعرض به هویت، تاریخ و تمدن یک ملت است با همه مختصات آن.»
متن پیام سخنگوی وزارت خارجه به شرح زیر است:
به نام خداوند ایران زمین
بهاری دیگر رسید، با همان پیام دیرینهای که از عمق تاریخ این سرزمین برایمان میآورد؛ از پس هر سردی و تاریکی گرمی و روشنایی جاری میشود.
امسال اما بهار با خاطره روزهایی به خانههای ما میآید که در تقویم این سرزمین به عنوان روزهای حماسه ساز ماندگار خواهد شد، روزهایی که دشمن با آتش و دود و دروغ آمد اما با دیوار استوار غیرت و همت ایرانی روبرو شد.
خیال میکردند میتوانند مانع از رویش شکوفه های بهار بر درخت تنومند ایران شوند، غافل از اینکه این درخت کهنسال در عمق تاریخ و تمدن ریشه دارد.
گویی شکوفه هایی که این روزها بر شاخه ها میشکفتد، تصویری از همان ایستادگیاند و یادآور آن شبهایی که مردم ما زیر هجمه غضبناک اهریمن، کودکانشان را با امید به فردا آرام میکردند و رزمندگان ما در میدانهای نبرد از ایران زمین محافظت مینمودند. همان لحظاتی که تقلای خزان برای ماندن با شکوفه های مقاومت و ایستادگی به ریشخند گرفته میشد.
نوروز امسال را در حالی آغاز میکنیم که میتوانیم با افتخار به یکدیگر بگوییم از این گردنه نیز عبور خواهیم کرد و ایرانمان را چونان مادری صبور و مهربان از گزند دیو و دد ایمن نگاه خواهیم داشت.
آنچه در سال ۱۴۰۴ گذشت فقط تعرض اهریمنان به خاک ایران نبود تعرض به تمدنی اصیل و نجیب بود.
ما ایمان داریم همانطور که بهار پس از سردترین زمستانها میآید پیروزی و صلح نیز به خانههای همه ما باز خواهد گشت و صدای هزاران بوستان ایران، جای خود را به هیاهوی زاغ و زبند نخواهد بود.
رسم ما این است که سفره هفت سین را با نمادهای زندگی میچینیم اما امسال نماد دیگری هم بر سر این سفره میدرخشد؛ پرچم ایران. پرچمی که متجاوزان آرزو داشتند سرنگون باشد و حالا بالاندهتر از هر زمانی در اهتزاز است.
نوروز نماد و نشان زایش و زندگیست، شاعران ما گفتند پایان شب سیاه سفید است، این روزها میگذرد زیرا شما ایرانیان چون همیشه حضور دارید، چون ایستادهاید، چون ما ملت سرو و زندگی هستیم و زمستان محکوم به پذیرفتن بهار و نوروز است.
امسال لحظه تحویل سال وقتی به سبزه سفره هفت سین نگاه میکنیم، خاطره مدافعان ایران و هموطنان شهیدمان را زنده نگاه خواهیم داشت. یادمان باشد که این سبزی نماد همان امیدی است که در دلهای ما ریشه دوانده، امیدی که باعث میشود در آن شبهای سخت، چراغ خانهها روشن بماند و زندگی ادامه پیدا کند.
سالی سبز و پر از امید را برای همه شما فرزندان ایران و نوروز دوستان در هر کجای دنیا که هستید آرزومندم، نوروزتان پیروز.