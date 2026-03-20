پیام تبریک محمد مخبر به مناسبت سال نو
پیام محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری بهمناسبت فرارسیدن سال نو و تحولات میدانی روزهای اخیر منتشر شد.
به گزارش ایلنا، پیام محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری به مناسبت فرارسیدن سال نو و تحولات میدانی روزهای اخیر منتشر شد. متن پیام به شرح ذیل است:
طلیعه ۱۴۰۵؛ در سوگ یار، امیدوار به ظفر
بسم الله الرحمن الرحیم
لحظه تحویل سال ۱۴۰۵ فرا رسید؛ دلها هنوز در سوگ بزرگ مردی است که سالها بیرق رهبری این انقلاب را بر دوش کشید و سرانجام در راه دفاع از این سرزمین، به شهادت رسید.
سال ۱۴۰۴، سال جنگ ۱۲ روزه، فتنه دیماه و کودتای نافرجام آمریکایی بود؛ سالی که جوانان غیورمان در برابر توطئه دشمن به شهادت رسیدند و اسفندماه، با شروع جنگ رمضان و جنایت آمریکا و اسرائیل، رهبر عزیزمان به فیض شهادت نایل آمد.
سالی که از دختران پرپر شده مینابی تا پسر ۳ روزه ایران معصومانه به شهادت رسیدند و تا آخرین ساعات پایان سال، فرماندهان رشید و چهرههای برجسته سیاسی نیز به کاروان شهدا پیوستند.
جا دارد از تلاش و مجاهدت ارزشمند رزمندگان قهرمان و نیروهای مسلح شجاع مان که با زبان روزه، با ایمان، ایستادگی و فداکاری از امنیت، عزت و سربلندی ایران عزیز پاسداری کردند، قدردانی نماییم. بیتردید اقتدار میهن، مرهون مجاهدتها و از خودگذشتگیهای آنان است و پیروزی های ما و شکست های پی در پی دشمن در بیست روز گذشته، مرهون این جان فشانی هاست.
از همه مهمتر، ملت قهرمان ایران در همه این روزها، جانانه ایستاد، سیلی محکم بر صورت دشمن زد و در خیابانها حماسه آفرید.
امروز، در آغاز سال جدید، همه سوگواریم. سوگوار آن مرد بزرگ، آن پدر مهربان، آن رهبر شجاع که بیادعا رهبری کرد و در راه خدا به شهادت رسید. یادش جاودان و راهش پررهرو باد.
اما این سوگ ما را سست نمیکند. به ظفر و توفیق در سال جدید امیدواریم. امید ما به رهبری سومین قائد انقلاب، آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای است؛ او که پرچم را از دست زعیم حکیم و مدبر انقلاب برگرفته و با همان عزم و مسیر، کشتی انقلاب را پیش میبرد.
به جد و با اتکا به وعده حق خداوند سبحان امیدواریم سال ۱۴۰۵، سال تحقق وعدههای الهی، سال عزت و سربلندی باشد. به امید فتحالفتوحی که از خون شهیدان ثمر دهد.
ان شاالله.