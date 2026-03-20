به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز؛ سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل و مسئول مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، در پیامی شهادت سردار سرتیپ پاسدار علی‌محمد نایینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در حمله تروریستی به پایتخت، تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ



شهادت مظلومانه و پرافتخار سردار رشید و پرتلاش "سرتیپ پاسدار علی‌محمد نایینی"، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جنایت حمله تروریستی متجاوزین امریکایی صهیونی به پایتخت میهن اسلامی را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، فرماندهان و آحاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده گرامی ایشان و عموم همکاران و همرزمان وی در روابط عمومی سپاه تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.



شهید نایینی، اسوه مجاهدت، ایثار و تعهد بود. دوران دفاع مقدس ۸ ساله، رشادت‌ها و جانفشانی‌های بی‌بدیل ایشان در عرصه‌های تبلیغات جبهه و جنگ را حکایت می‌کند و برگ زرینی بر افتخارات او در حافظه تاریخی سپاه مقتدر مردمی ثبت کرده است.



این سردار عالیقدر پس از دوران دفاع مقدس، نیز در جایگاه خطیر مسئولیت "مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس"، با عزمی راسخ و رویکردی راهبردی، به مستندسازی و روایتگری حماسه‌های ملت ایران در آن دوران سرنوشت‌ساز پرداخت و تلاش‌های مجاهدانه ایشان در ثبت و نشر معارف دفاع مقدس، گنجینه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.



همچنین، در دوران مسئولیت روابط عمومی و سخنگویی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌ویژه در مقاطع حساس و بحرانی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با صلابت، صداقت و هوشمندی، صدای رسای سپاه در تبیین مواضع و دستاوردها و عملکرد این نهاد انقلابی و مردمی بود، به‌گونه‌ای که درایت و بیان راهبردی ایشان در سپهر رسانه‌ای کشور، نقش بسزایی در خنثی‌سازی تبلیغات مسموم دشمن و تقویت روحیه ملی داشت.



اینجانب همراه با یکایک همکاران و همراهان پیشین وی در مرکز اسناد تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه؛ یاد و خاطره مجاهدت‌های این سردار سرافراز را گرامی می‌داریم و از درگاه خداوند متعال برای او رضوان الهی و هم‌نشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برادر شهیدش "حمیدرضا نایینی" و برای یادگاران و همرزمان وی ثبات قدم در ادامه راه شهیدان گرانقدر انقلاب و ایران عزیز به‌ویژه قائد شهید امت را مسئلت می‌جوییم.



سرتیپ پاسدار رمضان شریف

مشاور فرمانده کل و مسئول مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه