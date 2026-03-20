پیام تبریک رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ هجری شمسی

به گزارش ایلنا در متن پیام محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی آمده است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ، دلاور و سرافراز ایران! فرارسیدن نوروز باستانی ۱۴۰۵ هجری خورشیدی، یادگار فرهنگ و تمدن کهن ایرانی و هم‌زمانی مبارک آن با عید سعید فطر؛ عید بندگی، رحمت و مغفرت الهی، جلوه‌ای درخشان از پیوند ژرف سنت‌های اصیل ایرانی با ارزش‌های متعالی اسلامی است؛ تقارنی فرخنده که در هنگامه‌ای حساس از تاریخ این سرزمین، فرصتی برای بازآفرینی ایمان در دل‌ها، تقویت همبستگی ملی و اهتمامی تازه برای آبادانی ایران‌زمین فراهم می‌آورد و ان‌شاءالله نویدبخش تداوم مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.

در این روزها در حالی به استقبال سال نو هجری خورشیدی می‌رویم که سال گذشته با فراز و نشیب‌ها و نیز رخدادهایی تلخ و عبرت‌آموز در حافظه تاریخی این سرزمین همراه بود. در این سال، تجاوزات آشکار و اقدامات خصمانه ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمان اشغالگر آن، رژیم صهیونیستی، علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ماهیت قانون‌گریز و سلطه‌طلبانه این بازیگران جنایتکار در عرصه جهانی را آشکار ساخت؛ اقداماتی که نقض صریح اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و موازین پذیرفته‌شده انسانی و حقوق بشری به‌شمار می‌رود و وجدان بیدار جامعه جهانی را با چالشی جدی مواجه ساخته است.

در پی این تجاوزات، خسرانی بزرگ و اندوهی عمیق در دل ملت ایران و دوستداران انقلاب اسلامی در سراسر جهان برجای ماند. ایران‌مان سوگوار شهادت رهبر دوم فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای(رحمت‌الله‌علیه) و جمعی از فرزندان رشید خود شد؛ کارگزاران مدبر و اندیشمند نظام، فرماندهان عالی‌رتبه، دانشمندان برجسته و خدمتگزارانی که عمر خویش را در راه اقتدار و پیشرفت کشور صرف کردند و بی‌تردید نام آنان در حافظه تاریخی این ملت به یادگار خواهد ماند.

در کنار این فجایع، حملات آشکار به اهداف غیرنظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی کشور، هدف قرار دادن مدرسه «شجره طیبه» در میناب و آسیب دیدن و شهادت دانش‌آموزان و شهروندان بی‌گناه، حمله به ناو جمهوری اسلامی ایران «دنا» و شهادت سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهاجم نظامی به تاسیسات و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و نیز تعرض به اماکن عمومی و ورزشی در نقاط مختلف کشور؛ نمونه‌هایی آشکار از تروریسم دولتی، نقض فاحش حقوق بشر و تلاشی عامدانه برای تضعیف ثبات و امنیت منطقه به‌شمار می‌رود؛ اقداماتی که نه با اصول اخلاقی و انسانی سازگار است و نه با قواعد مُصرح حقوق بین‌الملل.

بدیهی است که جامعه جهانی نباید در برابر چنین رفتارهایی بی‌تفاوت بماند و ضرورت پاسخگویی عاملان و آمران این جنایات بیش از هر زمان دیگری مطرح است. در این میان، انتظار می‌رود دولت‌ها و حاکمان منطقه نیز با اتخاذ مواضعی صریح، مسئولانه و مبتنی بر اصول عدالت و حقوق بین‌الملل، در برابر این تجاوزات آشکار سکوت اختیار نکنند و با ایستادن در سمت درست تاریخ، از مبادی بنیادین صلح، امنیت و کرامت انسانی حمایت کنند.

در عین حال، صبر و ایستادگی مثال‌زدنی مردم، نشان داد که ملت ایران در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی میهن اسلامی، استوار و شکست‌ناپذیر است. تاریخ پرافتخار این سرزمین گواه آن است که ایران در برابر هیچ فشار و تجاوزی سر تسلیم فرود نیاورده و نخواهد آورد. امروز نیز مردم ایران، با اتکا به ایمان، وحدت ملی و توانمندی‌های بومی، مسیر عزت و اقتدار انقلاب اسلامی را با صلابت ادامه می‌دهند و حق ذاتی خود برای دفاع مشروع از سرزمین، امنیت و منافع ملی را محفوظ می‌دانند. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به گسترش صلح و امنیت جهانی، همواره در کنار ملت‌های مظلوم و آزادی‌خواه منطقه و جهان ایستاده و از کرامت انسانی در جوامع حمایت می‌کند.

بی‌تردید در پرتو زعامت رهبری معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه‌الله) و با مجاهدت‌ها و رشادت‌های رزمندگان و فرماندهان غیور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، جبهه عدالت در برابر شرارت سربلند خواهد بود؛ چنان‌که وعده الهی درباره پیروزی حق بر باطل در کلام نورانی قرآن کریم چنین تجلی یافته است:«بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ»(سوره انبیاء، آیه ۱۸)

یقین دارم که ملت ایران با ایمان، صبر و استقامت، راه عزت و استقلال را با قوت ادامه خواهد داد و در این رویارویی تاریخی، سرانجام، پیروزی بر اهرمن، از آنِ «ایران» خواهد بود.

انتهای پیام/