یادگار کودکان شهید میناب در کنار پزشکیان
در سفره هفتسین نوروزی رئیسجمهور نشانههایی از دو دانشآموز شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب، بیصدا اما پرمعنا حضور داشتند.
به گزارش ایلنا، در سفره هفتسین نوروزی که همزمان با پخش پیام رئیسجمهور پزشکیان چیده شده بود، نشانههایی از دو دانشآموز شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب، بیصدا اما پرمعنا حضور داشتند؛ نمادهایی که روایتگر مظلومیت کودکانیاند که قربانی خشونت دشمنی کودککش شدند.
کولهپشتی قرارگرفته بر میز، یادگار شهید سلما ذاکری بود؛ و عروسکی که در پایین میز آرام گرفته بود، تجسمی از رویاهای کودکانه حنانه مهدیخواه. این امانتهای ارزشمند، با همراهی خانوادههای این شهدای عزیز، به نشانه احترام و یادبود، در کنار رئیسجمهور قرار گرفتند تا نماینده همه کودکان و دانشآموزانی باشند که در این جنگ، معصومانه پرکشیدند.
حضور این نشانهها در کنار سفره نوروز، یادآور حقیقتی تلخ اما روشن است: حتی در لحظههای نو شدن و امید، جای خالی کودکانی که باید در میان ما میبودند، عمیقتر از همیشه احساس میشود.