تصمیم درباره جنگ و مذاکره فقط در اختیار رهبر انقلاب است/ در روزهای حساس جنگ قرار داریم

یعقوب رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی به کشورمان گفت: جنگ رمضان جنگی تحمیلی و ناجوانمردانه است. یک جنگ شیطانی که از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم مسلمان و ملت بزرگ ایران با همراهی برخی کشورهای منطقه و حمله به تمامیت ارضی کشورمان آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه اکنون در روزهای حساس این جنگ قرار داریم، عنوان کرد: در این جنگ شهدای بسیاری از میان فرماندهان، مسئولان و مردم صبور تقدیم شده‌ است اما مردم ما با مقاومت و استقامت خودشان با حمایت قاطع از نیروهای مسلح همچنان ایستاده‌اند.

رضازاده با بیان اینکه انتصاب رهبر جدید، امید تازه‌ای در دل ملت و جهان اسلام ایجاد کرده است، اظهار داشت: مردم این شب‌ها و روزها در مساجد و میادین گرد هم می‌آیند و این نشان‌دهنده پشتیبانی جدی‌شان از کیان و خاک کشور است؛ امیدواریم رهبری ایشان و حضور مردم در صحنه، روزهای پر از امیدی را برای کشور رقم بزند.

وی با اشاره به اقدامات قاطع نیروهای مسلح ادامه داد: نیروهای مسلح کشور با قدرت به پایگاه‌های آمریکایی و مواضع و خاک رژیم صهیونیستی حمله کرده‌اند. همچنین موضوع بستن تنگه هرمز، تأثیر جدی بر بازار انرژی جهانی گذاشته و قیمت‌ها را افزایش داده است که این مسئله فشار و ضربه قابل توجهی به اقتصاد دشمنان وارد کرده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که قطعاً با تداوم مقاومت و حضور مردم، قدرت نیروهای مسلح و بستن تنگه هرمز، پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود، بیان کرد:ددشمنان در این چند روز حتی به کودک سه روزه هم رحم نکردند، ان‌شاالله اقدامات قاطع نیروهای مسلح ما تنبیه متجاوز را در پی خواهد داشت. پیش‌بینی ما قطعا پیروزی مردم خواهد بود.

وی با ارائه توصیه‌هایی به مردم گفت: مردم حضور خود در صحنه و خیابان‌ها را حفظ کنند. نسبت به عوامل خودفروخته نفوذی، مزدوران و ستون پنجم دشمن هوشیار باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به نهادهای امنیتی اطلاع دهند و در نهایت با حفظ انسجام، از نیروهای مسلح حمایت کنند و همان طور که رهبر شهیدمان فرمودند، قطعا پیروزی نهایی با نیروهای مسلح و ملت قهرمان ایران اسلامی خواهد بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره احتمال آتش‌بس و اینکه در چندین نوبت آمریکایی‌ها درخواست آتش بس داده‌اند و ایران نپذیرفته است، گفت: در شرایط فعلی اساساً بحث آتش‌بس مطرح نیست. دشمن با تمام قوا حمله کرده است. رهبر عزیز، فرماندهان و ملت ما را شهید کرده است بنابراین طرح موضوع مذاکره در این مقطع، به‌نوعی خیانت تلقی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره هرگونه مذاکره یا آتش‌بس یا ادامه جنگ، صرفاً در اختیار رهبر انقلاب اسلامی است و هیچ مقام دیگری در این زمینه صلاحیت اظهارنظر ندارد. ایشان هر تصمیمی بگیرند ملت ایران هم در چارچوب نظر رهبری، مسیر خود را ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/