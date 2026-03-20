«بسم الله الرحمن الرحیم

دشمنان شقی و جانی آمریکایی و صهیونی با ترور ناجوانمردانه همرزم گرامی، سردار فداکار و دلیر علی محمد نائینی معاون روابط‌ عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عجز خود در مصاف با رزمندگان در میدان نبرد رمضان را بار دیگر نشان داد.

شهید سرافراز سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی از مجاهدین سپاه اسلام و انقلاب بود که پاداش ۴۵ سال پاسداری و مجاهدت در راه الله را در سحرگاه آخرین روز رمضان با فیض بزرگ شهادت در میهمانی حضرت حق کسب کرد.

سردار همیشه در میدان، نائینی بصیر و شجاع با توانمندی های علمی و عملی در عرصه‌های جهاد تبیین، جهاد رسانه، جهاد فرهنگی و با پشتوانه‌ های غنی معرفتی و سوابق رزمی و دفاعی کارنامه درخشان در پیشگاه الهی و مردم انقلابی ایران دارد.

شهادت عزتمندانه و عاشورایی سردار شهید علی محمد نائینی را به نمایندگی از همکاران وزارت دفاع به فرماندهان و همرزمان سپاه دشمن شکن و سایر نیروهای مسلح قهرمان و همکاران جامعه رسانه و ملت رشید و قدرشناس ایران بزرگ تبریک و تسلیت می گویم.

درماندگی دشمنان آمریکایی و صهیونی و شکست مستمر آنان در میادین رزم با این ترورها جبران نمی‌شود و با روند اوج گیری عملیات های رزمندگان دلیر و تداوم حضور حماسی ملت در میدان مقاومت و حمایت، جنگ رمضان روند پیروزی قطعی ایران ماندگار را طی می‌کند و بطور حتم سرنوشت دشمنان با تقاص این جنایات تروریستی و شکست ذلت بار خواهد بود.»