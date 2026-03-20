به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی این تهدید را در واکنش به ترور مقامات و فرماندهان ایرانی اعلام کرد.

سحرگاه امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شهادت سردار علی‌محمد نائینی، سخنگوی این نیروی مسلح خبر داده بود.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح ایران، مسئولان و فرماندهان آمریکا و رژیم صهیونیستی را «بزدل» خطاب کرد و گفت که جمهوری اسلامی، «آنها و خلبانان و سربازان خبیث را زیر نظر دارد و حملات پرقدرت و کوبنده گذشته را ادامه خواهد داد.»

سردار شکارچی گفت: مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، همانند مردم، با مردم و بین مردم زندگی می‌کنند. آنها مثل مقامات و مسئولان رژیم تروریستی صهیونی و آمریکای جنایتکار نیستند که به دلیل ناتوانی در برابر مقاومت ملت قهرمان ایران و اقتدار، اراده و شجاعت نیرو‌های مسلح، زیر زمین و پناهگاه‌ها مخفی شده‌اند و یا مردم را سپر حفظ جان خود قرار می‌دهند.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح گفت که «به زودی مسئولان و فرماندهان دشمن را با ذلت، خفت و خواری از مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌ها بیرون می‌کشیم.»