سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح هشدار داد:

مراکز تفریحی هم برای دشمن ناامن می‌شود

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح هشدار داد بر اساس اطلاعاتی که ایران در اختیار دارد، «گردشگاه‌ها، تفرجگاه‌ها و مراکز سیاحتی و تفریحی در جهان هم برای به مسئولان و فرماندهان، خلبانان و سربازان آمریکا و رژیم صهیونیستی امنیت نخواهد داشت.»

به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی این تهدید را در واکنش به ترور مقامات و فرماندهان ایرانی اعلام کرد.

سحرگاه امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شهادت سردار علی‌محمد نائینی، سخنگوی این نیروی مسلح خبر داده بود. 

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح ایران، مسئولان و فرماندهان آمریکا و رژیم صهیونیستی را «بزدل» خطاب کرد و گفت که جمهوری اسلامی، «آنها و خلبانان و سربازان خبیث را زیر نظر دارد و حملات پرقدرت و کوبنده گذشته را ادامه خواهد داد.»

سردار شکارچی گفت: مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، همانند مردم، با مردم و بین مردم زندگی می‌کنند. آنها مثل مقامات و مسئولان رژیم تروریستی صهیونی و آمریکای جنایتکار نیستند که به دلیل ناتوانی در برابر مقاومت ملت قهرمان ایران و اقتدار، اراده و شجاعت نیرو‌های مسلح، زیر زمین و پناهگاه‌ها مخفی شده‌اند و یا مردم را سپر حفظ جان خود قرار می‌دهند.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح گفت که «به زودی مسئولان و فرماندهان دشمن را با ذلت، خفت و خواری از مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌ها بیرون می‌کشیم.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
