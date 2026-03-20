عراقچی در گفتوگو با وزیر خارجه انگلیس:
راه عادی شدن شرایط، توقف حملات است
در گفتوگوی تلفنی وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه انگلیس صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، در تماس تلفنی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایوِت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس، در خصوص ابعاد و پیامدهای جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و شرایط جاری در منطقه گفتگو و تبادل نظر شد.
وزیر خارجه کشورمان در این گفتگو، با اشاره اینکه برای بار دوم در حالیکه در میانه دیپلماسی بودیم، مورد تجاوز نظامی قرار گرفتیم، تصریح کرد؛ «آمریکا و رژیم اسرائیل، برخلاف تمامی اصول و قواعد بینالمللی، به کشور ما حمله کردند. رهبر ما و برخی مقامات ارشد و تعداد زیادی از مردم بیگناه، از جمله بیش از ۱۷۰ دانشآموز یک مدرسه ابتدایی، را ناجوانمردانه به شهادت رساندند.»
وزیر خارجه کشورمان همچنین ضمن تشریح اقدامات دفاعی کشورمان در مقابله با تجاوز آمریکا و اسرائیل، از رویکرد منفی و جانبدارانه انگلیس و برخی کشورهای اروپایی نسبت به این تجاوز آشکار، که ناقض حقوق بینالملل است، انتقاد کرد.
عراقچی با تأکید بر حق ذاتی ایران در دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد اظهار داشت: «ما به حاکمیت کشورهای همسایه احترام گذاشته و قصدی برای حمله به آنها نداشتهایم، اما متأسفانه پایگاههای آمریکایی در این کشورها قرار دارند و از این پایگاهها به ما حمله میشود و این کشورها به مسئولیت بینالمللی خود در جلوگیری از استفاده از سرزمینشان برای حملات علیه ایران عمل نکردهاند.»
وزیر خارجه کشورمان همچنین ضمن محکومیت شدید حمله به تأسیسات پارس جنوبی، از عدم محکومیت این اقدام خطرناک و ماجراجویانه انتقاد کرده و از موضع انگلیس و برخی دیگر از کشورها در محکومیت اقدام واکنشی ایران نیز انتقاد جدی نمود.
عراقچی در خصوص هرگونه مساعدت و کمک به متجاوزان در این اقدام غیرقانونی علیه ایران هشدار داد و افزود : «اینگونه اقدامات صرفاً موجب تشدید اوضاع و پیچیدهتر شدن شرایط خواهد شد. »
وزیر خارجه کشورمان ضمن اشاره به وضعیت فعلی منطقه و تنگه هرمز که در نتیجه اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل است، تصریح کرد؛«راه عادی شدن شرایط، توقف این حملات است. توقف جنگ باید همراه با تضمینهایی باشد که از تکرار مجدد این تجاوزات جلوگیری کند.»
وزیر خارجه کشورمان ضمن انتقاد شدید از اقدام انگلیس در خصوص در اختیار گذاشتن پایگاههای نظامی به آمریکا افزود: «قطعاً این اقدامات بهعنوان مشارکت در تجاوز تلقی شده و در تاریخ روابط دو کشور ثبت خواهد شد. در عین حال، ما حق ذاتی خود در دفاع از حاکمیت و استقلال کشور را محفوظ میدانیم.»
عراقچی خواستار آن شد که مقامات انگلیس از هرگونه همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی، در عرصههای نظامی و رسانهای از جمله فراهمسازی بستر فعالیت برای شبکههای تروریستی، اجتناب کنند.
وزیر امور خارجه انگلیس نیز با تأکید بر لزوم توقف جنگ و کاهش تنش در منطقه، نسبت به پیامدهای منفی سیاسی و اقتصادی این درگیری در سطح منطقه و جهان، از جمله تشدید وضعیت در تنگه هرمز، ابراز نگرانی کرد.